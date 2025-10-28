Писатель призвал ограничить показ мультфильма «Маша и медведь»

Мультфильм "Маша и медведь" не рассчитан на детскую аудиторию. Для проекта было бы справедливо установить возрастное ограничение 12+, заявил ТАСС российский писатель Олег Рой.

© Кадр из мультсериала

Ранее политолог и общественный деятель Вадим Попов призвал перестать транслировать мультфильм на телевидении и убрать его со стриминговых платформ. По словам общественника, "такой продукт нельзя показывать детям", потому что "в нем содержится россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям".

«Проект "Маша и медведь" — замечательный мультик, очень мной любимый. Но, на мой взгляд, он абсолютно взрослый: главная героиня совершает неоднозначные поступки. В силу юного возраста дети не могут их критически осмыслить - они их просто копируют, что и приводит, как я думаю, к таким инициативам (имеется в виду инициатива Попова - прим. ТАСС). Как решить проблему? Думаю, стоит установить для данного анимационного проекта ограничение 12+. Но не запрещать», — констатировал Рой.

В настоящее время возрастное ограничение у мультфильма отсутствует: он находится в категории 0+.