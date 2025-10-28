Какую роль нейросети играют в мультипликации

Искусственный интеллект может помочь в создании мультфильма, заменив мозговой штурм, но это лишь новый инструмент в руках человека, рассказали эксперты НСН.

Не все российские мультфильмы сегодня создаются с помощью искусственного интеллекта, вместе с тем студии и режиссеры не видят угрозы в этом инструменте, сообщили эксперты НСН в Международный день анимации.

Развитие технологий ставит представителей творческой индустрии в новые рамки. Однако если в кино применением искусственного интеллекта уже не удивить, то при создании мультипликации к нейросетям в России обращаются далеко не всегда.

Инструмент в искусстве

Как рассказал НСН режиссер мультфильмов и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит, он в своих работах к помощи искусственного интеллекта прежде не прибегал.

В 2024 году Бронзит представил мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Он принес режиссеру премию «Ника», а в кинотеатрах картина освоила более 500 миллионов рублей. В ноябре 2025 года на большие экраны выходит новая работа мультипликатора – мультфильм «На выброс» о выброшенном на помойку галстуке по имени Мак. В начале октября его показали в рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк», и критики остались в восторге от картины.

«Мы не применяем искусственный интеллект, пока не знаем, что с ним делать. Однако это ведь просто еще один продвинутый инструмент. Когда-то и компьютерную графику ругали, говорили, что душа мультфильма потеряется при ее использовании, но ведь не потерялось. Любым инструментом важно уметь пользоваться. Если он окажется в руках дилетантов, работа будет дилетантская, там не до души. В этом случае об искусстве речи не идет. Если же инструмент попадет в профессиональные руки, то он будет правильно использован. Поживем – увидим», – отметил Бронзит.

Схожую точку зрения в беседе с НСН высказал создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий. По его словам, искусственным интеллектом важно управлять творчески.

«Когда за инструмент берутся хорошие художники, в их руках все оживает. Скорее всего это касается и искусственного интеллекта. Им просто надо грамотно и творчески управлять. Мы в работе над своими сериалами пока к искусственному интеллекту не обращаемся, обращаемся только к своему. Насколько я знаю, некоторые сценаристы на других проектах иногда используют ИИ. Собственно, это заменяет мозговой штурм. Процесс просто идет быстрее: ИИ делает за секунду то, что пять сценаристов делают за столом вместе. В сценарной работе технология 100% уже работает, но пока не в тех масштабах, чтобы это повлияло на индустрию глобально», – заявил он.

Этой позиции придерживаются и представители киноиндустрии. К примеру, сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев ранее сообщал НСН, что при написании сценария обращается к нейросети, но лишь на этапе сбора информации.

Душа, а не микросхемы

Впрочем, некоторые российские студии уже обращаются к технологии искусственного интеллекта. Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина в разговоре с НСН подчеркнула, что ИИ помогает оптимизировать рутинные процессы, генерировать свежие идеи и является дополнительным источником вдохновения.

«Испокон веков новаторство вызывало опасения, тем более, когда это что-то развивается такими семимильными шагами. Но сегодня наиболее эффективно не противостояние, а сотрудничество человека и ИИ. Будущее, на мой взгляд, за этой синергией, когда человек и машина работают рука об руку. Происходящая интеллектуальная эволюция не должна настораживать. Напротив, мы обращаем ее во благо индустрии. Важно помнить, что искусственный лишь инструмент, а не замена человеческому таланту и опыту. В корне слова "анимация" лежит – душа, а не микросхемы. В конечном счете, давайте честно ответим, чьи работы вы предпочтете: великих мастеров или сгенерированные нейросетью за секунды?» – отметила она.

В октябре компания представила в кинотеатрах вторую часть анимационной франшизы о приключениях домового Финника и его друзей. Главных героев мультфильма «Финник 2» озвучили Юрий Колокольников, Слава Копейкин, Ида Галич, Аня Покров и другие. Режиссером проекта выступил Денис Чернов, который прежде работал над первой частью «Финника» и «Смешариками».

Ранее исследование сервиса «Авито Услуги» показало, что в январе-сентябре 2025 года спрос на работу мультипликаторов в России увеличился на 81%. При этом востребованность 3D- и 2D-аниматоров возросла на 60%. Повышенный интерес к услугам подобных специалистов отражает общий тренд на активное развитие анимации в стране, ведь за последние 10 лет число анимационных студий в стране увеличилось, передает «Радиоточка НСН».