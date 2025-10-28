Появилась точная дата премьеры второго сезона «Черного облака»

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату выхода второго сезона "Черного облака" (18+). Премьера продолжения детективного триллера состоится 28 ноября.

Сюжет стартует спустя полгода с момента событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное, что эта способность передалась ее дочери (Мария Мацель).

Задача Оксаны - вспомнить все, что она натворила, и сделать сложный выбор - пойти на поводу у чувства вины или попытаться помочь дочери.

Режиссером по-прежнему остается Карен Оганесян ("Крутая перемена").

Роли также исполнили Филипп Янковский, Алексей Розин, Александра Урсуляк, Светлана Камынина, Ангелина Пахомова, Кристина Кузьмина, Павел Чернышев, Людмила Чиркова, Сергей Новосад, Анна Снаткина, Кузьма Котрелёв, Дарья Коныжева и другие.