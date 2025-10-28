По игре Crash Bandicoot выпустят анимационный сериал

Источники издания What's on Netflix сообщили, что в работе находится мультсериал по игре Crash Bandicoot. Над ним трудится студия WildBrain, которая делала мультсериал Sonic Prime – его тоже выпускали на Netflix в течение пары сезонов.

Франшиза Crash Bandicoot началась в 1996 году как флагманский эксклюзив для PlayStation, разработанный Naughty Dog. С годами серия игр расширилась и её адаптировали в другие жанры. Ещё популярнее франшиза стала после выхода Crash Bandicoot N. Sane Trilogy в 2017 году.

О чём конкретно расскажет анимационный проект, не раскрывают. Также нет информации о его дате выхода.