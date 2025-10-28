В России стартует показ сериала «Эна, королева Испании»

С 1 ноября на стриминговом сервисе viju эксклюзивно стартует испанский сериал "Эва, королева Испании".

Иногда титул королевы становится настоящим испытанием. Об этом рассказывает новый исторический сериал "Эна, королева Испании", который покажет без глянца главные моменты непростой жизни британской принцессы Виктории Евгении Баттенбергской (для близких - просто Эны), ставшей супругой короля Испании Альфонсо XIII.

Ради любви и короны она бросила семью, родину и даже веру. Но сказка внезапно закончилась в день свадьбы: во время торжества произошел теракт, и с этого момента жизнь Эны превратилась в череду испытаний. Холодность мужа, враждебность свекрови, недоверие подданных, болезни детей. Но не сломалась и посвятила себя благотворительности - помогала беднякам, участвовала в переустройстве Испанского Красного креста, создала школу для медсестер и Лигу против рака. Так она превратилась в женщину, которая опередила время и вписала свое имя в историю Испании.

Главную роль исполнила Кимберли Телл ("Иерро"), короля Альфонсо XIII - Хоан Амаргос ("Мантикора"). В фильме также снялись Эльвира Мингес ("Трумэн"), Лусия Герреро ("Расследования на Майорке"), Рауль Мерида ("Защищенные") и другие.

В основу сценария лег роман испанской писательницы и журналистки Пилар Эйр. Сценарист - Хавьер Оливарес ("Министерство времени"). Режиссеры - Анаис Парето Онгена ("Министерство времени") и Эстель Диас ("Красные флаги").

Съемки проходили в подлинных исторических локациях: Королевском дворце Мадрида, дворцах Ла-Гранха, Сантонья, Ла-Магдалена, а также в лабиринте Виллапресенте и старинных кварталах испанской столицы.

17 ноября состоится телевизионная премьера на канале viju+ Serial.