Завершились съемки сериала «Трудно быть богом»

Сегодня объявлено о завершении съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких и раскрыт основной актерский состав проекта. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ. Он снят при поддержке Института развития интернета.

По сюжету в будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским - богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров - не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…

Как уже было объявлено ранее, роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он знаком по фильму "Балканский рубеж". В роли Кондора - Сергей Безруков. В основной кастинг проекта вошли: Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даниил Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и многие другие актеры.

Режиссер - Дмитрий Тюрин. Продюсеры - Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Тимур Вайнштейн, Теймур Джафаров, шоураннеры - стали Теймур Джафаров и Андрей Золотарев.

Съемки "Трудно быть богом" прошли в Иране и Москве, в том числе на территории Кинопарка "Москино".