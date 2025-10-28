Мюзикл «Стиляги» выйдет в повторный прокат

Компания K24 сообщила о повторном прокате музыкальной драмы Валерия Тодоровского "Стиляги" (2008) - историю простого советского парня, нашедшего друзей и любовь среди т. н. "идейных врагов". Показы стартуют 11 декабря.

© Российская Газета

Действие картины разворачивается в столице образца 1955 года. Комсомолец Мэлс Бирюков (Антон Шагин) помогает бороться с поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды, однако встреча с девушкой по прозвищу Польза (Оксана Акиньшина) кардинально меняет его взгляды на жизнь.

Главной особенностью ленты, снятой по сценарию Юрия Короткова ("Страна глухих", "9 рота", "А зори здесь тихие..."), стал музыкальный ряд, составленный из популярных рок-песен в новых обработках ("Человек и кошка", "Восьмиклассница", "Скованные одной цепью" и др.), и обилие хореографических номеров.

Роли в фильме также исполнили Сергей Гармаш, Олег Янковский, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Максим Матвеев, Евгения Брик, Игорь Войнаровский, Екатерина Вилкова и др.

В повторном прокате впервые будет демонстрироваться режиссерская версия ленты (хронометраж - 136 минут).