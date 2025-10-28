Вышел трейлер первого в России VR-фильма – «Достоевский 360»

Скоро увидим первый в России VR-фильм - "Достоевский 360". Это пятисерийный фильм, который погружает в жизнь и творчество Федора Достоевского. Создали его компания VRКИНО и киностудия "ЭДЕЛЬВЕЙС" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Достоевский на грани отчаяния: его талант под угрозой, а карьера рушится. Драма великого писателя (каторга, долги и душевные потери) оживает в формате виртуальной реальности. Зритель оказывается внутри судьбы в мрачный и переломный момент его жизни.

Проект снят с использованием передовых технологий, включая стереосъемку 3D 360°, что создает эффект полного присутствия при просмотре в VR-очках. Также фильм будет доступен для экранного просмотра на различных устройствах, адаптирован для смартфонов и социальных сетей.

Пресс-служба проекта информирует: "Благодаря VR стереосъемке 8K 360° Петербург Достоевского обретает объем: вы можете рассмотреть потрескавшуюся штукатурку в его съемной квартире, ощутить глубину пространства и поймать на себе взгляд персонажей. Объемный звук завершает полноту иллюзии - шаги за спиной и шепот со стороны создают эффект присутствия, который невозможно воспроизвести на обычном экране".

- Съемки проходили в подлинных и тщательно восстановленных интерьерах, на улицах Петербурга, а также в музеях-квартирах писателя в Санкт-Петербурге и Старой Руссе. Наши художники разработали уникальные костюмы и декорации, чтобы воссоздать время Достоевского, благодаря чему получилась некая машина времени, в которой оказывается зритель. Нас активно поддерживали все музеи, которые занимаются жизнью и творчеством Федора Михайловича, поэтому проект получился глубокий, нацеленный прежде всего на образование и популяризацию русской классики мире, - отметил продюсер фильма Андрей Сальников.

Автор сценария Павел Чиж. Режиссер Максим Никонов (директор компании "Виртуальное кино") рассказывает: "Мы привыкли воспринимать классиков как нечто застывшее, незыблемое, как памятники. Но ведь они были живыми людьми. Наш проект - это попытка вернуть Достоевского из бронзы в плоть и кровь, показать его в самый отчаянный момент жизни, когда, кажется, все потеряно. VR-технологии позволяют не просто рассказать эту историю, а буквально поместить зрителя внутрь нее, в его кабинет, в его мысли, в его творческую кухню. Это история о том, как даже на дне отчаяния можно найти надежду и силы для нового романа и новой любви".

Кто в ролях

Алексей Бостон - писатель Достоевский

Анастасия Дергаус - стенографистка Анна Григорьевна

Полина Севастьянихина - Аполлинария Суслова

Кирилл Долгов - Паша Исаев, пасынок Достоевского от первой жены Марии

Валентин Воробьев - издатель Стелловский

Когда и где смотреть

Международный показ: 29-31 октября, стенд Russian Content Worldwide на TIFFCOM, Токио, Япония.

12 ноября, в день рождения Ф.М. Достоевского, презентация проекта пройдет в Омске, городе, связанном с важным периодом жизни писателя.

5 декабря - в Доме кино Санкт-Петербурга на фестивале "Культура 360", посвященном самым современным технологиям в аудиовизуальном искусстве.