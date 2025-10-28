Братья Андреасян снимут новый мультсериал про братьев Колобков

Кинокомпания братьев Андреасян собирается снимать новый мультсериал про знаменитых братьев Колобков - они же братья Пилоты, сообщает Telegram-канал "Новости кинопроизводства".

Как уточняет канал, речь идет о проекте на 52 короткие серии по три минуты.

При этом речь идет о новой экранной адаптации сценария Эдуарда Успенского, по которому он потом написал книгу "Пропажа белого слона".

Братья Колобки, Шеф и Коллега, - герои культовых детективно-комедийных мультиков, выходивших в 1986-1987 годах.