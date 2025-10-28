Названа дата премьеры российского драматического триллера «Большая земля»

5 марта 2026 года в российских кинотеатрах стартуют показы драматического триллера с элементами магического реализма "Большая земля" - первого художественного фильма, снятого на полуострове Брюса в Приморском крае.

Действие картины разворачивается на острове в Тихом океане, где выросла главная героиня Марфа (Анастасия Куимова) и работал смотрителем маяка ее отец (Павел Майков).

Годы спустя женщина возвращается в места своего детства вместе с сыном. Одновременно на острове появляется ее сводный брат Илья (в настоящем - Артем Быстров, в прошлом - Рузиль Минекаев), с которым Марфа давно не виделась. Сестру и брата связывает темная тайна: прошлое, от которого они пытаются убежать, настигает их в виде таинственного кита, пытающегося что-то сообщить.

Роли в фильме исполнили Евгения Дмитриева, Владислав Ветров, Евгений Харитонов, Капитолина Соболь, Платон Герасимов и другие.

"Наш фильм похож на притчу благодаря немногочисленности героев и концентрации всей истории в одном месте - очень красивой и необычной локации в окрестностях Владивостока", - говорит режиссер Юлия Трофимова ("Лгунья", "Госпожа", "Страна Саша").

Ранее лента участвовала в конкурсе 33 фестиваля российского кино "Окно в Европу" и взяла две награды: Премию Гильдии продюсеров России и Приз Президента фестиваля.