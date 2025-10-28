Автор «Во все тяжкие» высказался о новом сериале «Из многих»

Известный режиссёр и сценарист Винс Гиллиган заявил, что предстоящий сериал «Из многих» (Pluribus) — самое грандиозное из того, что ему когда-либо удалось создать.

При том, что Гиллиган работал над такими хитами, как «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», он считает, что его прежние проекты имеют не такой масштаб.

«Я знаю, что десять лет назад я бы не смог снять этот сериал. Потому что этот сериал масштабнее всего, что я делал раньше. Он охватывает весь мир. Думаю, за эти годы мы с продюсерской командой стали лучше… Мы бы не стали пытаться сделать такое масштабное шоу пять или десять лет назад, нам бы это не удалось».

Новый проект Гиллигана описывается как психологическая научная фантастика в духе «Секретных материалов» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга. По сюжету всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме главной героини.