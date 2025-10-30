Названы причины отказа Disney поддерживать сериал «Доктор Кто»

В конце октября стало известно, что компания Disney прекратила поддержку сериала «Доктор Кто». Американская корпорация профинансировала последние два сезона шоу с Шути Гатвой в главной роли, однако решила не продлевать контракт с BBC на создание продолжения.

Спустя несколько дней издание Deadline опубликовало материал, посвящённый ситуации. Журналисты пообщались с несколькими представителями Disney и выяснили, почему компания Боба Айгера отказалась от дальнейшего сотрудничества с «Доктором Кто».

Как оказалось, причин для этого решения было несколько. Так, Disney изначально не планировала заключать долгосрочные сделки с BBC, а решила попробовать раскрутить бренд «Доктора Кто» в США. Однако этого не произошло — рейтинги сериала оказались очень низкими и едва превысили отметку в 3,8 млн зрителей в среднем. Наконец, в Disney решили косвенно поддержать политику Дональда Трампа, отказавшись от британского шоу, в котором часто появляются инклюзивные персонажи.

После отказа Disney от «Доктора Кто» сериал продолжит существование с куда меньшим бюджетом — зимой 2026 года авторы запланировали выход рождественского спецвыпуска. Кто сыграет нового Доктора после ухода Шути Гатвы, пока неизвестно.