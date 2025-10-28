Сидни Суини сыграет главную роль в ремейке «Человека из Рио»

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини исполнит главную роль в новой версии фильма «Человек из Рио». Об этом сообщает издание Deadline.

© Чемпионат.com

Лента станет современной адаптацией французской комедии 1964 года c Жаном-Полем Бельмондо. Сюжет расскажет о молодом солдате, который во время отпуска пытается спасти свою девушку, похищенную ворами из Рио-де-Жанейро.

Оригинальная картина вдохновила многих режиссёров, выросших в ту эпоху, включая Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса — последний впоследствии называл «Человека из Рио» одним из источников вдохновения для персонажа Индианы Джонса.

Дата и другие подробности ремейка пока не сообщаются.