Золотарев поделился подробностями работы над сериалом «Трудно быть богом»

Андрей Золотарев объяснил НСН, почему новый сериал не конкурирует с экранизацией повети Алексея Германа-старшего.

В сериале «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких будут сюжетные линии, не представленные в произведении, однако все они вдохновлены изначальным авторским видением истории. Об этом в беседе с НСН заявил сценарист сериала Андрей Золотарев.

О завершении съемок проекта сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Роль Руматы в сериале исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Также в кадре можно будет увидеть Сергея Безрукова, Викторию Исакову, Никиту Кологрива, Льва Зулькарнаева и многих других артистов. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Магомаев», «Триггер», «Эпидемия»). Золотарев отметил, что в процессе создания сценария сюжет повести дополнили новые сюжетные линии.

«Я обожаю "Трудно быть Богом", это моя настольная книга детства. Я многократно перечитывал ее и мечтал, что когда-то возникнет экранизация. С большим уважением отношусь к Алексею Герману-старшему и к его творениям. Мы пошли по другому пути, не пытаясь с ним конкурировать, пошли по пути зрительского кино. В сериале присутствуют все линии, которые есть у Стругацких, но надо сказать, что "Трудно быть Богом" — довольно небольшая повесть. Добавилось много линий. Они вдохновлены исключительно тем, что было в повести Стругацких. Там было довольно много авторских предложений, о том, что было бы, если произошло то-то и то-то. Это "что было бы", которое я взял у Стругацких, стало основой для новых линий сериала. Там практически нет отсебятины. Просто развитие предположений, которые были сделаны авторами», — рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, актерский состав сериала является большой удачей проекта.

«Меня каст удивил. Мне кажется, он удивит кого угодно. У нас невероятно богатый большой мир. Сама повесть не самая большая, но густонаселенная. Там очень много ярких и выпуклых персонажей. Сложно было предположить, что мы сможем найти таких артистов на эти роли. Нам сильно повезло, что эти артисты смогли принять участие съемках. Я видел и уже знаю, что на роли они подобраны очень круто», — подчеркнул Золотарев.

В пресс-службе Wink также сообщили, что для экранизации авторы разработали арканарский язык, чтобы наиболее точно передать дух планеты. Съемки сериала проходили в Москве и Иране. За производство отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

