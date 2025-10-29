Сериал «Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон

Создатели «Убийств в одном здании» продлили сериал на шестой сезон. Вместе с этим авторы шоу опубликовали первый тизер-постер продолжения и подтвердили, что его события развернутся не в Нью-Йорке, а в Лондоне.

© Hulu

Сюжет сериала повествует о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. В новом сезоне тройка детективов расследует свежее дело, где при загадочных обстоятельствах погибает местный житель, а вокруг нет никаких значимых улик.

Главные роли в шоу исполняют Стив Мартин («Отпетые мошенники»), Мартин Шорт («Отец невесты») и Селена Гомес («Дождливый день в Нью-Йорке»).

Новые серии, как и прежде, выйдут на Hulu.