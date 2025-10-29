По данным Variety, сериал «Никто этого не хочет» возглавляет топы Netflix уже который день подряд. Всего за первые четыре дня с момента выхода продолжение набрало 8,6 млн просмотров.

Однако количество просмотров сериала снизилось на 17% по сравнению с премьерой первого сезона в прошлом году, когда за тот же период его посмотрели 10,3 млн раз. Тем не менее новый сезон оказал влияние на аудиторию, и количество просмотров первого сезона снова выросло. Он занял девятое место в чарте с 2 млн просмотров.

Во втором сезоне «Никто этого не хочет» сыграли Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе, Тимоти Саймонс, Джеки Тон, Стефани Фэраси.