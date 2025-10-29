Опубликована программа юбилейного кинофестиваля «Победили вместе»

Кинофестиваль документального кино «Победили вместе» представит разнообразные программы и специальные события. В рамках фестиваля состоятся заседания руководителей телерадиовещательных организаций стран СНГ при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и ВГТРК. Внеконкурсные блоки включают ретроспективу документальных фильмов за 20 лет, подборку к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, цикл «Культурный код» о российской культуре и «Ателье киноискусства» о создании кинокартин и профессиях индустрии.

© mos.ru / Евгений Самарин

Специальные программы включают фильмы Республики Беларусь совместно с киностудией «Беларусьфильм», цикл «Луганский характер» телеканала «Луганск 24» и работы стран арабского мира, включая Алжир, Египет, Иорданию, Катар, Ливан, Марокко, ОАЭ, Палестину, Саудовскую Аравию, Сирию и Оман.

Зрителей также ждут специальные события: образовательная программа «Курсы военных кинодокументалистов при ВГИК» с режиссером Валерием Тимощенко, встреча с писателем Юрием Поляковым, творческий вечер памяти Вадима Абдрашитова, а также встречи с режиссерами Андреем Осиповым и Вячеславом Красько, который представит новый документальный фильм о Латинской Америке.

Церемония награждения победителей пройдет 17 ноября, после чего стартует киномарафон «Победили вместе» в городах России. Организаторами фестиваля выступают Ассамблея Народов Мира и Евразийская Академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ, а также при содействии администрации Сочи и Союза кинематографистов РФ.

