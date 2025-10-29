29 октября сборы фильма «Горыныч» превысили 500 млн рублей. На достижение этой отметки ленте потребовалось шесть дней — премьера состоялась 23-го числа. Сейчас фэнтези с Александром Петровым лидирует в российских чартах вместе с «Алисой в стране чудес».

Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Главные роли в сказке сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Хонин («Кислород»).