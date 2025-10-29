Стартовал комедийный сериал «Чудо»

29 октября состоялась премьера комедийного сериала «Чудо» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра Premier. Шоу запустилось сразу с трёх эпизодов, четвёртая серия выйдет через неделю, 5 ноября.

«Чудо» рассказывает историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков, её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.

Изначально проект должен был стартовать ещё 15 ноября, однако шоу отложили на две недели. Главные роли в сериале сыграли Филипп Янковский («Зеркало»), Данил Стеклов («Майор Гром: Чумной доктор»), Юлия Хлынина («Лёд 2»), Алина Ходжеванова («Филателия») и другие актёры.