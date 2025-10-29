Русский трейлер драмы «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе — премьера в России 15 января
Кинокомпании «Атмосфера кино» и «Амедиатека» представили дублированный трейлер фильма «Марти Великолепный». Новая биографическая картина с Тимоти Шаламе выйдет в кинотеатрах России уже 15 января.
Будущая картина расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен.
Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».