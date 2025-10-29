Объявлены даты ММКФ-2026

Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году - 48-й ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр "Октябрь".

Напомним, что это главный кинофестиваль страны. Московский международный кинофестиваль - одно из крупнейших культурных событий, собирающее на своих площадках мировых звезд киноиндустрии. Ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в 10 столичных кинотеатрах. Это значимые международные и российские премьеры фильмов, поднимающих самые разные темы. ММКФ не только демонстрирует разнообразие современного кинематографа, но и открывает новые перспективы для его развития, формируя будущие тренды.

47-й ММКФ посетили более 40 тысяч зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 50 стран мира. Международное жюри вручило главную награду индийской картине "Элизиум", режиссер Прадип Курба.

Призы фестиваля - статуэтки "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский".

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 48-го ММКФ будет сообщено позднее.