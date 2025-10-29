К юбилею Сергея Рахманинова выйдет новый авторский фильм о композиторе

Известная актриса Маруся Фомина снимет как режиссер авторский фильм "Рахманинов". Это полный метр, драма хронометражем 2 часа, приуроченная к 155-летнему юбилею великого композитора, которое отмечается в следующем году.

О чем будет фильм? О том, что история жизни Сергея Рахманинова - это не парадный байопик, а драматическое погружение в его кризис, падение и преодоление. Авторы показывают не бронзового гения, а живого человека, который, потеряв все и пережив унижение провала, сумел воскресить себя через музыку.

В XXI веке, когда мир требует успеха без права на ошибку, судьба Рахманинова становится зеркалом для каждого. Это фильм о том, что падение не конец, а возможность обрести честность с самим собой. "Мы напомним зрителю: величие рождается не из гордыни, а из смирения. Музыка Рахманинова - это голос боли, преодоленной и превращенной в красоту", - анонсируют создатели. Проект снимается на частные средства.

Также известно, что фильм строится на контрастах: роскошные концертные залы Петербурга и гулкие пустые комнаты московской тоски; гипнотические сеансы у доктора Даля, где реальность смешивается с видениями; финальный концерт - свет, музыка, буря оваций, за которой скрываются оглушительная тишина и личная правда героя.

Тем временем

К громкой дате ожидается выход еще нескольких киноработ. С 2022 года о том, что работает над картиной о Рахманинове, говорит Андрей Кончаловский. И во вторник режиссер также рассказал об этом в программе "Белая студия" на телеканале "Россия-Культура".

Кроме того, в повторный прокат собираются выпустить фильм "Ветка сирени" Павла Лунгина, рассказывающий о великом композиторе и снятый в 2007 году. Также напомним, что над картиной о Дмитрии Шостаковиче работает Алексей Учитель.