Вышел трейлер комедии «Фэкхем-Холл»

Компания Bleecker Street представила трейлер фильма «Фэкхем-Холл». Комедия официально выйдет в российском прокате 4 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Bleecker Street. Права на видео принадлежат Bleecker Street.

Сюжет повествует о мошеннике Эрике Нуне, который устраивается на работу в поместье Фэкхем-Холл. Там он влюбляется в дочь хозяина особняка по имени Роуз. В один момент в поместье происходит убийство — все считают, что именно Эрик его совершил.

Главные роли в картине сыграли Дэмиэн Льюис («Миллиарды»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») и Том Фелтон («Гарри Поттер и Тайная комната»). Режиссёрами выступили Джим О’Хенлон («Каратель») и Гордон Сид («Виртуозы»).