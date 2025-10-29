В Сети выйдет роуд-муви о первой экспедиции вдоль границ России

3 ноября в Okko появятся сразу 5 серий нового документального сериала "Россия 360" от Общества "Знание", рассказывающего о первой континентальной экспедиции по Русскому Северу.

Главный идейный вдохновитель масштабной экспедиции, профессиональный путешественник, полярник и исследователь Богдан Булычёв, отправился в путь еще в конце 2024 года. Исходной точкой маршрута стал Мурманск, после чего большое путешествие охватило 58 регионов России: от Калининграда до Дальнего Востока и от Арктики до Кавказа.

Протяженность всего континентального маршрута составила 33 тысячи километров и была пройдена по всей сухопутной границе России исключительно на колесной технике, в том числе и вездеходах. В ходе своего масштабного и уникального исследования команде Булычёва удалось установить сразу несколько мировых рекордов, например, путешественник первым в истории за один год посетил четыре крайних точки России, расположенных на севере, юге, западе и востоке страны.

В основу 5-серийного документального сериала "Россия 360" лег подробный рассказ о самом сложном этапе экспедиции, стартовавшем в Мурманске и завершившемся на Чукотке. По словам Булычёва, одной из главных задач при производстве фильма было уйти от формата стандартных видеоблогов и роликов, а создать полноценный фильм-исследование в традициях самых известных образцов мировой кинодокументалистики.

Автором сценария проекта стала Евгения Лавренова, режиссёром монтажа - Роман Герасимов. В качестве продюсеров документального сериала выступили Антон Соболевский, Кристина Илларионова, а продюсерами со стороны Okko - Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Светлана Сонина.