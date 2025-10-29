Юмор на грани: почему «Кибердеревня» все еще притягивает

Шоу держит высокий уровень.

«Кибердеревня» — феномен, выросший из роликов в YouTube. В них были роскошная графика, звёздные камео и, главное, уникальный сеттинг, где сочеталось несочетаемое. События развивались в привычной российской деревне с её полями, раздолбанными дорогами и обшарпанными домами. Но был нюанс: коров доили роботы, овец пасли дроны, а сама локация раскинулась на Марсе.

Ролики оказались столь популярными, что переросли в полноценный сериал — всё такой же изобретательный и на удивление смелый. Команда «Кибердеревни» шутила на, казалось бы, запретные темы — о нелепых законах и санкциях, пропаганде и вежливых полицейских. Всё это с графикой, которая после неудачных фильмов Marvel, виделась произведением искусства.

18 октября стартовал второй сезон «Кибердеревни». Я побывал на премьере, посмотрел два эпизода и не раз посмеялся в голос. Если оценили первый сезон, то и второй вам неизбежно понравится.

«Кибердеревня»: главное о сериале

Название: «Кибердеревня». Автор: Сергей Васильев. Актёры: Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов и другие. Дата выхода: 18 октября 2025 года. Жанр: комедия, фантастика. Сколько серий: 10 эпизодов. Страна: Россия.

Второй сезон «Кибердеревни»: где смотреть?

18 и 25 октября на «Кинопоиске» вышли первые два эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 20 декабря.

Москвичи одичали без кокосового латте

Второй сезон «Кибердеревни» — по-прежнему приключение в удивительных местах, где привычное соседствует с футуристичным. Помните, как однажды герои забрели на планету под санкциями, в центре которой стояла огромная и якобы разрушительная ракета? Вокруг этой арки строилось множество шуток. О кинотеатрах, где вместо новинок энтузиасты пересказывают сюжеты старых фильмов. О самомнении жителей, что считают будто во внешнем мире их боятся, хотя на деле всем плевать. О самой ракете, которая вообще-то никуда и никогда не полетит. Это было забавно и местами на грани дозволенного.

Продолжение строится по тому же принципу, просто локации стали новыми и при этом сохранили шарм. Вот, к примеру, космическая тюрьма «Венерианский централ». Татуировки там отныне набивают в 4К, заключённые тягают астероиды, а охрана стреляет лазерами. Но в остальном ничего нового — чифир, узнаваемые хаты и ансамбли песен с плясками.

Из этих противоречий, где высокие технологии не мешают низкому уровню жизни, вырастают замечательные хохмы. Чего стоит второй эпизод, где москвичи окончательно зажрались, оторвались от остальной России и улетели в космос. А потом выяснили, что снимать бабушкину квартиру больше некому — как и доставлять продукты, делать маникюр, готовить латте на кокосовом молоке. Схождению москвичей с ума посвятили целый эпизод, и он отличный.

История гиперболизированная, но при этом жизненная и правдивая. Именно в этом диссонансе секрет местного юмора. По мнению команды, Россия даже с высокими технологиями остаётся Россией — с её нравами, проблемами и культурной спецификой. Идея креативная, реализация — талантливая.

Важно, что «Кибердеревня» ничего не боится и вечно ходит по грани. В эпоху, когда один проект за другим не получают прокатные удостоверения, наши герои настойчиво высмеивают актуальные проблемы или отпускают рискованные шутки. Возможно, поэтому от фразы про космический мусор зал на премьере взорвался. Вообще, за такие шутки предусмотрена ответственность, но команда сериала, как и раньше, незатейливо прикрывается абсурдом, сеттингом и вроде как отрывом от реальности. К счастью, пока получается.

В конце концов, в «Кибердеревне» замечательная графика. Странно говорить, но даже последние блокбастеры Marvel и DC не выглядели столь же симпатично и атмосферно. Гигантские астероиды, величественные космические корабли, целые города, взмывающие ввысь — в плане визуала придраться не к чему. «Кинопоиск» как будто отыскал в Сергее Васильеве, создателе проекта, своего Гарета Эдвардса. Нарисовать такую красоту в условиях отнюдь не заоблачного бюджета — магия.

Увы, и проблемы второго сезона остались теми же. Сердце сюжета — локальные истории, которые стартуют в начале эпизода и завершаются в его же финале. Однако глобальный сюжет хвалить трудно. Он простой, переполненный штампами и слишком уж неторопливый. Вот и хочется сказать: «Давайте перемотаем арку властного ИИ и вернёмся к проблемам москвичей, что одичали без смузи».

Значимый ли это минус? Не особо, ведь эпизоды короткие и динамичные. Ну потратила команда пять минут на проходную глобальную историю. Зато потом вернулась к своей сильной стороне и уделила ей достаточно внимания. Поэтому «Кибердеревня» и заслуживает аплодисментов.

Второй сезон «Кибердеревни»: стоит ли смотреть?

Да. «Кибердеревня» — по-прежнему красивый, колоритный и до чёртиков забавный сериал. Как минимум ради сеттинга и юмора, который едва не пересекает черту, второй сезон стоит смотреть.

Оценка начала второго сезона «Кибердеревни» — 8 из 10

Понравилось

Графика лучше, чем у Marvel.

Самобытный сеттинг.

Смелый юмор.

Не понравилось