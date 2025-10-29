Добро соединит берега: на большие экраны выходит фильм «Паромщик» режиссера Федора Попова
На большие экраны выходит фильм «Паромщик» режиссера Федора Попова.
Сюжет развивается в одном из запорожских сел в 2022 году. Паромщик Константиныч (Артем Алексеев) не может отказать людям в помощи. И вместо того, чтобы уехать с женой (Анна Уколова) за рубеж, остается на родине. В их краях из приверженцев старой власти лишь странноватый дед Иван (Александр Пашутин). Село ждет, когда можно будет вывесить флаг России. Меж тем иностранная журналистка Бэтти (Наталья Бергер) знакомится с широтой русской души. А московский врач Елена (Наталья Попова) привезла гуманитарную помощь. В селе ухаживают за коровами, ставят кукольные спектакли, а на досуге чудаки вроде Константиныча еще и работают над хитрыми изобретениями. Лирическая трагикомедия напоминает притчу с отголосками фильмов Кустурицы. Лента простая, теплая, настраивает на продуктивный лад.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артем Алексеев, актер, сыграл Константиныча:
— Мой герой — человек, соединяющий берега и объединяющий людей. В нем есть что-то мифологическое. Как старец Харон, он ласково машет рукой над темной рекой: «Иди сюда, ничего не бойся. Вот лодочка, поедем». Он не сумасшедший, просто живет в своем мире — мире добра и любви.