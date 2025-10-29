Появился фрагмент фильма «Детка на драйве» с Тэроном Эджертоном

В сети появился фрагмент экшн-триллера "Детка на драйве" с Тэроном Эджертоном ("Kingsman: Секретная служба"). В российский прокат фильм выходит 30 октября.

В центре сюжета бывший заключенный Нейт, который пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека на земле.

Режиссером ленты выступил номинант на премию BAFTA Ник Роулэнд.

Роли также исполнили Ана Софиа Хегер, Джон Кэрролл Линч, Одесса Эзайон, Роб Янг, Дэвид Лайонс, Кит Джардин, Джэми Бернадетт, Трэвис Хаммер, Сантьяго Сегура.