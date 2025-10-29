В кинотеатрах покажут фильм Жана-Пьера Поннеля

Знаменательная премьера: в кинотеатрах в рамках программы TheatreHD 2 ноября выходит знаменитый фильм Жана-Пьера Поннеля "Риголетто". Снятый в 1982 году, он для очень многих стал открытием самого жанра оперы. Потому что даже человеку, зевающему при одном этом слове, невозможно устоять перед шквалом эмоций, экспрессией актерской игры и трагической красотой локаций, где все снималось.

© Кадр из трансляции спектакля

Перед зрителем предстала ренессансная Италия с ее почерневшими от древности стенами, ее роскошью, жестокостью нравов и нищетой. И в этом антураже лучшие оперные голоса мира рассказывали историю невинной поруганной любви, мести и душераздирающего исхода.

Как знают любители жанра, эта опера Джузеппе Верди была создана по мотивам романа Виктора Гюго "Король забавляется", но тогдашняя цензура запретила бросать тень на королевский статус, и роковым соблазнителем невинных девушек в опере стал Герцог. Он пообещал вечную любовь Джильде, юной дочери придворного шута-горбуна Риголетто, но, позабавившись, ее бросил, как бросал все свои жертвы. Преисполненный жаждой мести, разъяренный горбун нанял профессионального киллера Спарафучиле, но события приняли роковой оборот, и главный удар для зрителя-слушателя припасен под занавес.

Это, конечно, жестокая мелодрама, которую до высот человеческой трагедии подняла музыка Верди - перед нами один из самых впечатляющих взлетов его гения. После премьеры вся Италия на улицах распевала Песенку Герцога "Сердце красавицы склонно к измене…" - шлягер на все времена. Музыка оперы таила в себе столь мощные страсти, ее арии, дуэты и хоры исполнены такой красоты и силы, что на них невозможно не откликнуться, не уйти из театра или кино потрясенным.

Режиссер Поннель, по первой профессии замечательный театральный художник, поставил и снял множество оперных шедевров, среди них "Золушка" Россини, Così fan tutte и "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Мадам Баттерфляй" Пуччини, "Тристан и Изольда" Вагнера… Его принцип - никакого дублирования: поют те же актеры, что снимаются. И в "Риголетто" мы имеем счастье видеть и слушать таких выдающихся оперных певцов, как Лучано Паваротти в партии Герцога, шведский баритон Ингмар Виксель - Риголетто (он же поет партию старого графа Монтероне, явившегося на бал, чтобы проклясть распутного Герцога и его присных); наконец, бас Ферруччо Фурланетто предстал в партии киллера Спарафучиле. Немного промахнулся режиссер, на мой вкус, с приглашением на роль Джильды замечательной чешской певицы Эдиты Груберовой - он ее много раз снимал, она его любимая звезда, но фактура зрелой матроны, подчас ощущаемая даже в звучании ее роскошного колоратурного сопрано, слишком противоречит трепетному образу юной неопытной девушки. Но это мои субъективные придирки - поет она безупречно и совершенно невероятна в проникновенной Caro nome. А это в опере главное. Тем более что и гениальный Паваротти в фильме, хоть и необыкновенно хорош, но уже не юноша, как требует либретто.

Опера - искусство условное: герои изъясняются пением. И режиссер демонстрирует изощренное умение погрузить это условное действо в реальную обстановку Италии, использовав древние города и архитектурные шедевры в качестве живой декорации для фильма и сделав ощущение аутентичности самой атмосферы фильма его ведущей интонацией. Часть действия происходит на площади перед Кафедральным собором в Кремоне. Перед нами проходят редчайшие образцы сохранившихся со времен Ренессанса театральных зданий - Театро Фарнезе в Парме, старинного имения Палаццо Дель Те в Мантуе, античного Театро Олимпико в Саббионете, где в первом акте оперы придворные предаются разнузданным развлечениям в духе древнеримских ристалищ - кадр уподобился живописному полотну. Огромное внимание режиссер уделяет ритму - каждое движение камеры выдающегося, работавшего с Висконти оператора Паскуалино Де Сантиса, идеально синхронизировано с музыкой, делая фильм одной из лучших экранизаций этого сложносочиненного жанра.

Режиссер Поннель привержен стилю "гранд-оперы", предлагающей зрителю сущий пир для глаз, слуха и способности откликаться на эмоциональный накал музыки. "Риголетто" как одну из популярнейших опер уже играли и в партикулярных костюмах, и переносили действие в разные эпохи и страны, публика уже устала от режиссерских экспериментов, чаще всего идущих вразрез с музыкой. Фильм Поннеля позволяет насладиться практически идеальным воплощением вердиевского шедевра, использующим все преимущества кино в сравнении с театральным спектаклем (ракурс, ритм, монтаж) и при этом адекватным замыслу композитора. Не говоря о феерическом ансамбле исполнителей.

Саундтрек фильма был записан в Вене с участием оркестра Венской оперы под руководством дирижера Риккардо Шайи. Выпуская фильм на большие экраны, TheatreHD отдает дань памяти великого тенора Лучано Паваротти, которому в этом октябре исполнилось бы 90.