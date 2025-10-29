Колин Фаррелл поделился подробностями о «Бэтмене 2»

На шоу Happy Sad Confused гостем стал знаменитый актёр Колин Фаррелл («Пингвин»). Он рассказал о предстоящем «Бэтмене 2» режиссёра Мэтта Ривза.

По словам артиста, исполнителю главной роли Роберту Паттинсону предстоит замечательное путешествие в образе супергероя. Фаррелл заявил, что фильм получится умным, подробным и насыщенным.

«"Бэтмен 2" просто потрясающий, и Роберту Паттинсону предстоит замечательное путешествие, которое он проведёт сам и через которое проведёт зрителей. Фильм насыщенный, очень умный и очень подробный. Он просто необыкновенный. Я думаю, Мэтт Ривз создаст необыкновенный фильм».

Ранее Фарелл заявлял, что его персонаж Пингвин появится в фильме не надолго. Сам «Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Съёмки картины начнутся весной 2026 года.