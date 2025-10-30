Amazon выкупил права на запрещенный в России фильм Степана Бурнашева

Запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева стал доступен на международной онлайн-платформе Amazon Prime. На это обратили внимание «Ведомости». Всего на стриминге вышли четыре фильма якутского режиссера. Кроме «Айты», это «Черный снег», «Наша зима» и «Проклятие. Мертвая земля».

Как рассказал изданию Бурнашев, сделка по продаже прав на фильмы Amazon состоялась при поддержке американской компании Rising Sun Media, которая занимается продвижением независимого кино со всего мира. Условия сделки не раскрываются.

По словам режиссера, на сегодняшний день фильмы доступны для подписчиков Amazon Prime Video, в частности в США, Канаде, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Италии.

Комментирует редактор отдела «Медиа и культура» газеты «Ведомости» Мария Истомина:

— Мне кажется, что это очень хорошая новость в силу того, что после 2022 года зарубежные платформы практически перестали лицензировать фильмы и сериалы российских продюсеров, по крайней мере нам об этом широко неизвестно. Возможно, чей-то контент покупают, но в публичное пространство эти сделки пока что не просачивались. С одной стороны, мы можем порадоваться тому, что международные стриминговые платформы по-прежнему интересуются российским контентом. Но я не думаю, что эта практика получит широкое распространение до окончания СВО, поскольку у данных платформ все-таки есть некие ограничения.

— Почему были выбраны именно эти четыре ленты?

— Фильмы Степана, на самом деле, универсальные в плане тематик, потому что они поднимают такие важные вопросы, как взаимоотношения людей, любовь и прочее, — они понятны широкому зрителю в любой стране мира. Плюс якутское кино имеет определенную специфику с точки зрения визуального ряда, с точки зрения того, что фильмы Степана остросоциальные. Мне кажется, что в случае с данной сделкой платформа в первую очередь руководствовалась тем, что сами фильмы представляют собой большую художественную ценность.

Запрещенный фильм «Айта» рассказывает о 16-летней девушке, которая погибает после вечеринки с одноклассниками, она оставляет записку. В ней — имя местного русского полицейского. Весь фильм ищут виноватого, подозревают приехавшего в Якутию чужака. Начинается травля, и местные жители даже пытаются взять полицейский участок штурмом. Но в итоге оказывается, что в записке упоминается совсем другой человек — парень из соседнего поселка.

Выбрано не якутское кино, а российское, считает сам режиссер, на это указывает кинокритик, главный редактор портала DOC.ru Илона Егиазарова:

«Степан Бурнашев не считает себя представителем «якутского чуда», он обижается на это, он считает себя неотъемлемой частью российской культуры. И это, в общем-то, российское кино попало на западные стриминги. Все эти фильмы с одинаковым удивлением, одинаковым интересом и восторгом, надеюсь, будут смотреться в любой части мира, потому что там показаны проблемы маленького человека, проблемы веры, проблемы отношения к людям, проблемы травли — это всегда было и будет во всем мире, к сожалению. И Степан Бурнашев об этом говорит очень простым, доступным языком, поэтому открывает сердце любого зрителя. Вообще, интерес к Степану со стороны международных представителей индустрии давний, потому что, когда вышла «Айта», ему предлагали участие в международном фестивале класса «А». И международные сейлз-менеджеры, как он мне рассказывал, предлагали ему изменить финал фильма, а финал там солнечный, с верой в людей, в то, что добро побеждает. И он не пошел на сделку, не стал делать из «Айты» еще более мрачное кино, не стал лишать зрителей надежды, оставил свой финал, для него было важно высказаться именно так. В результате он тогда не попал ни в какие международные прокаты и фестивали. Тогда он говорил: если мое творчество вызывает какой-то интерес, я думаю, что найдутся и другие сейлз-менеджеры, которые обратят внимание на мое творчество. Вот они и нашлись».

Фильм «Айта» вышел в российский прокат в марте 2023 года в 215 кинотеатрах, а общие сборы составили внушительные для якутского кино 26,5 млн рублей. Также в декабре 2022 года картина завоевала два приза на фестивале «Зимний».

Но уже в сентябре 2023-го «Айта» была запрещена к показу в российских онлайн-кинотеатрах. По мнению Роскомнадзора, в картине содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России». Вслед за этим прокатное удостоверение у якутского фильма отозвал и Минкульт.