Сын Балабанова рассказал, как испортил кадр на съемках фильма «Брат»

Сын режиссёра Алексея Балабанова Фёдор поделился воспоминаниями о том, как испортил кадр на съёмках фильма «Брат».

© Соцсети

«Как известно, в то время денег на кино было мало, поэтому снимали, в частности, в нашей квартире. Вот на этих съёмках я непосредственно присутствовал и даже допустил такую оплошность, что запорол один из кадров в тот момент, когда произошёл выстрел», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, это произошло, когда герой Сергея Бодрова убивал бандитов.

Как пояснил Фёдор, стояла тишина, и ему было интересно, поэтому он выглянул и попал в кадр.

Он добавил, что фильм снимали на плёнку, и это был не самый приятный эпизод для съёмочной группы.

В августе стало известно, что в честь Алексея Балабанова назвали улицу в Чкаловском районе Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписали в городской администрации.