Почему стоит увидеть «Балладу о маленьком игроке»

На Netflix вышел триллер «Баллада о маленьком игроке» — новый фильм режиссера «На Западном фронте без перемен» и «Конклава» Эдварда Бергера. Это полноценный бенефис Колина Фаррелла в роли одержимого азартными играми и алкоголем аристократа, который находит себе одну проблему за другой в криминальном мире Макао. Почему очередной эффектный перформанс звезды стоит увидеть, рассказывает материал «Ленты.ру».

Лорд Дойл (Колин Фаррелл) и сам не помнит, в который раз он просыпается в люксе дорогого отеля Макао. Зато он помнит главное: каждый вечер его ждет казино, а там — стол для баккара пунто-банко (нехитрые правила Дойл с заботой о зрителе озвучит из-за кадра). Очередным таким хмурым утром похмельный аристократ обнаруживает, что у него вдобавок ко всему кончились деньги. На этот случай у него, впрочем, есть арсенал уловок, подкрепленный бронебойным обаянием стареющего повесы. В частности, он умеет невозмутимо заказывать за стол лучшие шампанское и сигару и — если не фартит — сбегать, не заплатив. Но есть у Дойла проблемы и посерьезнее опустевшего кошелька.

Дата выхода: 29 октября

29 октября Оригинальное название: Ballad of a Small Player

Ballad of a Small Player Страна: Германия, Великобритания

Германия, Великобритания Продолжительность: 1 час 41 минута

1 час 41 минута Режиссер: Эдвард Бергер

Эдвард Бергер В ролях: Колин Фаррелл, Тильда Суинтон, Динни Ип, Фала Чен, Джейсон Тобин

Во-первых, его преследует слегка эксцентричная дама, которой известны совершенно не подлежащие огласке тайны из прошлого Дойла. Во-вторых, за столом в одном из казино постоянно сидит насмешливая старуха по прозвищу Бабушка (Динни Ип), которая настолько непобедима в баккара, что из окон здешних небоскребов то и дело летают незадачливые игроки. Дойл уверен, что если обыграть Бабушку, то все его проблемы решатся сами собой. Тем более что ему явно благоволит работающая в том же казино Дао Минг (Фала Чен).

Пожалуй, нет в нынешнем киномейнстриме режиссера, карьера которого развивалась бы динамичнее, чем у немца Эдварда Бергера. Он совсем недолго почивал на лаврах оскаровского триумфа «На Западном фронте без перемен» трехлетней давности — «Баллада о маленьком игроке» это его второй фильм за год. Предыдущим был «Конклав», который тоже ходил в оскаровских фаворитах, но огорчил некоторых поклонников предыдущей картины. Бергеровская экранизация классического романа Ремарка была хороша не столько внятным антивоенным пафосом, сколько мастерской аранжировкой. «На Западном фронте без перемен» давал зрителю все, чего тот ждал — кровь и жесть театра военных действий столетней давности, душераздирающий рассказ о разрушенных судьбах и фирменную ремарковскую сентиментальность. Но было там и кое-что еще: подкупающий ракурс режиссерского взгляда, под которым изрытые поля битв превращались в инопланетные пейзажи, явно не предназначенные для человеческой жизни.

«Конклав» ничем подобным похвастать не мог. Там вся странность заключалась в акцентированном пыхтении героев на звуковой дорожке и в повышенном интересе камеры к лысеющей макушке Рэйфа Файнса. Режиссер «На Западном фронте без перемен» явно мог насытить ватиканские ритуалы энергией готического хоррора, но предпочел не гневить Папу больше, чем того требовала и так диковатая развязка сюжета. Однако желание показать на экране церковь во всем ее пугающем великолепии, по всей видимости, осталось.

Бергер говорит, что казино в «Балладе о маленьком игроке» это и есть метафора начисто лишенной намека на святой дух церкви, выстроенной капиталистическим обществом.

«Баллада о маленьком игроке» поставлена по роману Лоуренса Осборна — три года назад по его роману «Прощенный» был фильм опять же с Рэйфом Файнсом. «Баллада» фигурировала в списках лучшего за 2014 год, критики в ленивом восхищении сравнивали ее с Грэмом Грином и Федором Достоевским. С этим связаны и претензии к экранизации, которую уже сочли недостаточно глубокой. Бергер действительно свел к минимуму внутренний монолог героя — закадровый голос звучит лишь в самом начале, чтобы ввести нас в курс дела. Дальше сюжет двигается уже без лишних слов, по стопам своего исключительно энергичного героя.

Фильмы, подталкивающие зрителя к въедливому декодингу, в наше время быстро обретают культовый статус — у «Баллады о маленьком игроке» в этом смысле немаленький потенциал. Бергер последовательно убрал из повествования любую однозначность. Картину легко трактовать и как антикапиталистический памфлет, и как парафраз, например, «Пиковой дамы» (чем лорд Ллойд хуже пушкинского Германна?), и как мистический сюжет про паразитирующую на людских слабостях нечисть. Дело в том, что действие разворачивается на фоне месяца голодных духов, когда, согласно китайским поверьям, беспокойные души умерших покидают загробный мир и оказываются среди нас. Заканчивается этот период фестивалем голодных духов — торжеством, ритуалы которого включают сжигание денег.

За отсутствие однозначности Бергера легко обвинить в простодушии и пустом нагнетании мистического тумана. Однако «Баллада» просто с другой стороны исследует те же границы, которые интересовали режиссера в прошлых фильмах — не только в полнометражных, но и, скажем, в замечательном трехсерийном «Патрике Мелроузе». Этот мини-сериал снимал тот же оператор Джеймс Френд, с которым постановщик воссоединился после досадного перерыва на «Конклав». Как и прошлые совместные работы Френда с Бергером, «Баллада» балансирует на грани, за которой слова обретают метафорическую многозначительность, а внятные образы — символическую многозначность. Это касается, например, похожего на кардинальскую сутану красного пиджака, в котором почти весь фильм расхаживает герой Колина Фаррелла.

Собственно, ирландский актер выполняет в картине роль единственного персонажа, безусловно наделенного душой. За эту работу он уже получил призы на фестивалях в Цюрихе и Мидлберге, и, вполне возможно, что это не последние награды Фаррелла в связи с ней. Актер вообще явно серьезно относится к выбору ролей и заинтересован в том, чтобы превратить свое участие в знак качества. «Пингвин», «Банши Инишерина», «После Янга» — все они интересны по-своему (даже если у всех есть не только поклонники, но и хейтеры). «Баллада» легко встает в этот ряд. Здесь Фаррелл, пожалуй, не сыграл ничего кардинально нового, но идеально совпал с материалом, который позволяет продемонстрировать весь диапазон — от адреналинового прихода до сердечного приступа, от отчаянной истерики до танцев. При желании, фанаты актера могут вообще относиться к этому фильму как к его бенефису. И в этом плане Фарреллу можно только позавидовать: даже у Джорджа Клуни, который явно заинтересован в создании галереи собственных парадных портретов, они выходят поскромнее. А здесь к тому же есть еще и Тильда Суинтон, которая всего парой сцен придает дополнительные краски элементарной, в общем, теме маленького человека, которого терзают лудомания и прочие пороки общества потребления.