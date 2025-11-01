Шесть неожиданных фактов о фильмах про Индиану Джонса

История Индианы Джонса изменила кинематограф. Франшиза родилась в 1981 году благодаря союзу Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга и Харрисона Форда. «‎Рамблер» собрал шесть малоизвестных историй со съемок киноленты.

1. Индиана Джонс появился благодаря собаке

Когда Джордж Лукас вместе со Стивеном Спилбергом придумывал нового героя, первоначальное имя персонажа было «Индиана Смит». Спилберг возразил: слишком похоже на вестерн «Невада Смит». Тогда Лукас предложил «Джонс». А вот имя «Индиана» взял… у своей собаки — пушистого аляскинского маламута по кличке Индиана. Та же собака послужила вдохновением для Чубакки из «Звездных войн» — верный спутник в виде огромного лохматого существа казался Лукасу идеальным прототипом: «Моя собака вечно сидела на переднем сиденье, как штурман».

2. Актер на роль Шорт-Раунда был найден случайно

Когда Спилберг искал актера на роль мальчика Шорт-Раунда для «Храма судьбы», в один из дней в зал пришла женщина с двумя сыновьями — кастинг был для старшего, но во время пробы младший, Ке Хюй Куан, начал громко подсказывать брату и раздавать указания. Его уверенность настолько поразила продюсеров, что его попросили пройти пробу отдельно. Он не знал английского, поэтому Спилберг предложил ему импровизировать сцену, в которой мальчик играет в карты с Инди и понимает, что его обманули. Харрисон Форд участвовал в постановке лично. Хуан справился блестяще — и стал одной из главных звезд фильма. Позже Спилберг рассказывал: «Он был как 50-летний мужчина, запертый в теле ребенка».

3. Голодный слон чуть не съел платье Кейт Кэпшоу

Во время съемок сцены в джунглях в «Индиане Джонс и храме судьбы», когда герои путешествуют на слоне, животное внезапно начало есть платье героини Уилли, висящее на ветке. Это было оригинальное, дорогое платье ручной работы, и слон отгрыз целый фрагмент прямо на глазах у съемочной группы. Дизайнер костюмов Энтони Пауэлл указал в качестве причины для страхового случая фразу: «Съедено слоном». Интересное дополнение: Кейт Кэпшоу позже стала женой Стивена Спилберга.

Топ-6 любимых фильмов «Короля ужаса» Стивена Кинга

4. Шон Коннери и Харрисон Форд снимались без штанов

В «Последнем крестовом походе» во время съемок сцены на борту дирижабля было слишком жарко. Шон Коннери неожиданно для съемочной группы снял брюки, чтобы не перегреваться. Харрисон Форд, не желая выглядеть «слишком серьезным» на фоне отчаянного коллеги, присоединился. В результате глубокая, эмоциональная сцена между отцом и сыном была снята, пока за кадром оба актера стояли в трусах.

5. Первое в истории страхование крыс

Для создания эпизода в крипте в «Последнем крестовом походе» понадобились живые крысы. Но обычных уличных использовать не решились — слишком высок был риск инфекций. Поэтому студия специально вывела стерильных крыс — более 2000 штук. Их не только содержали по всем правилам, но и застраховали: студия оформила уникальную страховку «на случай потери более 1000 крыс». Это, вероятно, первая и единственная в истории кино страховка такого типа.

6. Приведение сыграла секретарша

Технологий компьютерной графики в начале 80-х не существовало, поэтому сцены с духами в «В поисках утраченного ковчега» снимали максимально изобретательно. Для создания призраков художники и техники по визуальным эффектам наполняли аквариумы мутной водой и запускали туда марионеток в шелковых тканях. Те плавали, и выглядело это так, будто бы они парят в невесомости — так появились кадры с приведениями.

А для сцены, где нежная фигура духа превращается в демона, на роль «прекрасного призрака» взяли секретаря Lucasfilm. Ее посадили на подвесную платформу, покачивали и затем смонтировали с жуткой черепообразной моделью. Кто бы мог подумать, что офисная работница во время перерыва на обед станет частью одной из самых жутких сцен в истории кино.

Ранее мы раскрыли секреты съемок картины «Свой среди чужих».