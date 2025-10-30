«Ведьмак» вернулся: о чем были первые три сезона сериала

Важнейшее шоу Netflix возвращается сегодня.

С момента выхода первого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix прошло почти шесть лет. За это время поменялся состав актеров, включая самого Геральта, а сам сюжет развернулся на 180 градусов. Если нет времени пересматривать все три сезона «Ведьмака», то мы напомним, что было до четвёртого сезона.

Что было в первом сезоне «Ведьмака»

В первом сезоне переплетаются три сюжетные линии: охотника на монстров Геральта, принцессы Цири из Цинтры и чародейки Йеннифер из Венгерберга. Геральт сражается с монстрами и получает прозвище Мясник из Блавикена после столкновения с княжной Ренфри, а его судьба связывается с Цириллой. Цири спасается бегством после захвата Цинтры нильфгаардцами, а Йен, будучи горбуньей, становится могущественной чародейкой.

Спасая своего друга-барда Лютика от проклятия джинна, Геральт встречает Йен. Чтобы спасти её от того же джинна, Геральт использует своё последнее желание, которое навсегда связывает их судьбы. Позже выясняется, что он пожелал никогда не потерять её. На охоте на дракона Геральт и Йен ссорятся из-за её желания вернуть фертильность — способность к воспроизводству потомства. После ссоры Геральт прогоняет Лютика, оставшись в одиночестве.

Цири скитается по территории Континента, скрываясь от нильфгаардского рыцаря Каира, который хочет найти её и захватить. У неё неконтролируемо проявляются магические способности. После битвы при Соддене Цири находит Геральта в лесной местности. Они заключают друг друга в объятия, и Геральт произносит: «Люди, связанные судьбой, всегда найдут друг друга».

Что было во втором сезоне «Ведьмака»

Во втором сезоне Геральт и Цири встречают старого друга Геральта Нивеллена, превращённого в монстра. Йен, считавшаяся погибшей, оказывается в плену у чародейки Фрингильи. А Геральт в это время привозит Цири в крепость ведьмаков. Цири начинает интенсивные тренировки в Каэр Морхене. Йеннифер сбегает из плена и возвращается на территорию Аретузы, где сталкивается с подозрениями в предательстве. В Каэр Морхен приезжает чародейка Трисс, чтобы помочь Цири обуздать свои магические способности.

Могущественный чародей Вильгефорц присоединяется к поискам Цири, а Весемир делает неожиданное открытие о могущественной силе Цири. В это время Риенс, чародей-ренегат, проникает в Каэр Морхен, где вместе с эльфийской колдуньей Волет Мейр овладевает Цири.

Демонесса, питающаяся болью, вселилась в Цири, чтобы использовать её силу для возвращения в свой мир. Управляя телом Цири, Волет убила нескольких ведьмаков и призвала монстров. Трагедии удалось избежать, когда Йеннифер пожертвовала собой, став новым сосудом для демона.

Цири телепортировала себя, Геральта и Йен в другое измерение, где Волет освободилась и присоединилась к Дикой Охоте — призрачным всадникам, которые с этого момента начали охоту за Цири. Совершив самоотверженный поступок, Йен не только освободила Цири, но и вернула себе утраченную магию. Это позволило ей, Геральту и Цирилле воссоединиться.

Что было в третьем сезоне «Ведьмака»

В третьем сезоне Геральт и Йен скрываются, пытаясь защитить Цири от охотников. Троица пытается выманить и обезвредить огненного мага Риенса. Они устраивают ловушку в древнем эльфийском месте. Чтобы обезопасить Цири, Йен отвозит её в Аретузу для дальнейшего обучения. Раскрывается, что за Риенсом стоит могущественный маг Вильгефорц — он тайно сотрудничает с императором Нильфгаарда Эмгыром, отцом Цири.

Политические интриги в Аретузе приводят к масштабной кровавой резне между магами, эльфами и нильфгаардцами. Это событие навсегда меняет расстановку сил на Континенте. Вильгефорц жестоко избивает Геральта. Спасаясь, Цири случайно активирует портал и телепортируется в пустыню Корат. Геральт тяжело ранен, Йен остаётся в разрушенной Аретузе.

В пустыне Цири сталкивается с видениями мятежницы Фальки. Она отрекается от своей магии и, присоединившись к банде Крыс, принимает новое имя. Вильгефорц с помощью магии подменяет Цири, подсунув Эмгыру девушку-полуэльфийку Терин, которую он подверг экспериментам. Император верит, что это его настоящая дочь. Геральт, Йен и Лютик дают клятву найти Цири любой ценой. Главные герои оказываются разъединены.

Что будет в четвёртом сезоне «Ведьмака»

Четвёртый сезон будет сосредоточен на раздельных путешествиях Геральта, Цири и Йен. После ранения в бою с Вильгефорцем Геральт отправится на поиски Цири, и к нему присоединятся Лютик и охотница Мильва. Цири, оказавшись в пустыне Корат, став Фалькой (ненастоящее имя Цири) и примкнув к банде Крыс, будет осваиваться в новой роли. Главная интрига сезона заключается в том, вернутся ли к ней её магические силы?

После предательства Вильгефорца и гибели могущественной чародейки Тиссаи, Йеннифер осядет в Аретузе. Теперь ей предстоит решить тяжёлую задачу — возглавить уцелевших чародеек и восстановить магическое сообщество.