Драма «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера получила новый трейлер
Компания Neon поделилась очередным трейлером семейной драмы Йоакима Триера "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value) - лауреата гран-при Каннского кинофестиваля 2025 года.
По сюжету две сестры после смерти матери вынуждены восстановить отношения с отцом, некогда знаменитым кинорежиссером. Одной из них мужчина предлагает роль в своем новом фильме, но она отказывается, поскольку сюжет повторяет ее собственную историю.
Тогда постановщик приглашает сняться голливудскую актрису - этот выбор лишь усиливает старые конфликты и заставляет семью вновь пережить накопленные обиды и болезненные воспоминания.
Главные роли в фильме исполнили Ренате Реинсве ("Худший человек на свете"), Стеллан Скарсгорд, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг.
Российский прокат картины стартует 20 ноября.