Мия Гот отомстит за смерть Дэна Стивенса в фильме «Привет, медведь»

Мия Гот («Максим ХХХ», «Франкенштейн»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Тюльпанная лихорадка») и Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Эбигейл») сыграют главные роли в фильме «Привет, медведь» (Hey Bear). Как сообщает Deadline, сценарий написала Кэрри Кемпер («Грызня», «Чудотворцы»), а режиссером - Джонатан Крисел («Лунная база 8»).

Фильм рассказывает историю Клэр (Гот), которая всегда жила исключительно чужими ожиданиями. Будучи замужем за Грегори (Стивенс), она помогает ему посвятить свою жизнь изучению медведей в Национальном парке Глейшер, хотя это означает месяцы разлуки с супругом. Во время одного из её визитов медведь гризли, которого Грегори прозвал Мистером Крэнки, загрызает его насмерть. Хотя смотрители парка заявили вдове, что мистера Крэнки усыпили, Клэр обнаруживает, что медведя просто перевезли в другой национальный парк, и теперь он живёт своей лучшей жизнью.

Обычно кроткая Клэр решает отомстить медведю. Она объединяется с нелюдимым смотрителем парка Паттом (Галифианакис), чтобы убить мистера Крэнки, но у Патта свои смутные мотивы присоединиться к ней. Когда за каждым деревом таится смерть, отчаянная, полная горя миссия Клэр ведёт её в невероятно воодушевляющее путешествие к обретению силы и самопознанию.