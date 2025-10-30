Топ-10 свежих ужастиков, которые стоит посмотреть

Темные осенние вечера — идеальное время для просмотра фильмов ужасов. За последнее время вышло много интересных новинок в этом жанре. Какие свежие ужастики стоит посмотреть — в подборке «Вечерней Москвы».

© кадр из фильма «Грешники»

«Орудия»

Однажды ночью в небольшом городе одновременно пропало 17 детей. Они убежали из дома и бесследно исчезли. Они учились в одном классе, и, кроме них, не пропал только один мальчик. Полиция на протяжении месяца не может найти никаких зацепок, а беспокоящиеся родители начинают подозревать, что с исчезновением как-то связана их классная руководительница.

«Грешники»

Действия разворачиваются в 1932 году. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной город. Они успели повоевать на фронте Первой мировой и стать гангстерами в Чикаго. Братья выкупают территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. На открытии заведения выступает сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Он играет так хорошо, что привлекает внимание одного ирландского вампира.

«Субстанция»

50-летняя звезда Элизабет Спаркл находится на закате своей карьеры. Когда ее фитнес-шоу хотят перезапустить с ведущей помоложе, женщина покупает на черном рынке инновационный препарат — «Субстанцию», который создает молодую версию человека. Однако обе версии должны существовать в симбиозе друг с другом и меняться каждую неделю. Молодая версия по имени Сью начинает делать карьеру в шоу-бизнесе и вскоре решает, что семи дней ей недостаточно.

«Гадкая сестра»

Создатели фильма вдохновились сказкой «Золушка» и решили переосмыслить ее, сделав главной героиней одну из сводных сестер Золушки. По сюжету женщина с двумя дочками выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца. Однако после его смерти она оказывается в долгах. Ее старшая дочь Эльвира, некрасивая сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и блистать на грядущем балу. Рассматривая это как выгодное вложение средств, мать отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа. Чтобы стать красивой, девушка вынуждена проходить процедуры, больше напоминающие пытки.

«Пункт назначения: Узы крови»

Студентке Стефани на протяжении двух месяцев снится сон, как в 1960-х годах люди гибнут при обрушении телебашни. Подозревая, что этот кошмар как-то связан с ее семьей, девушка возвращается домой, чтобы разузнать о бабушке, с которой ее родственники порвали все связи, так как считают ее опасной сумасшедшей, одержимой идеей смерти.

«Выход 8»

Японский психологический хоррор «Выход 8» снят по мотивам одноименной компьютерной игры. Мужчина не может выйти из перехода метро, что начинает сводить его с ума. Единственная возможность выбраться — не упустить ни одной аномалии и найти выход под номером восемь.

«Носферату»

Вюрцбург, Бавария, XIX век. Специалист по недвижимости Томас отправляется в Трансильванию, чтобы закрыть сделку с эксцентричным старым князем Орлоком, несмотря на дурное предчувствие его жены Эллен, с детства одолеваемой видениями. В итоге мужчина становится пленником князя, который оказывается вампиром, а недуг Эллен все больше становится похожим на одержимость.

«Полночь с дьяволом»

Хеллоуин 1977 года. Шоумен Джек Делрой, пытаясь поднять рейтинги своей телепередачи, решает устроить в прямом эфире сеанс экзорцизма. Он приглашает медиума и скептика, а гвоздем программы становится парапсихолог и его 13-летняя подопечная, якобы одержимая дьяволом и единственная выжившая в массовом самоубийстве, устроенном сатанинским культом. В какой-то момент постановочное шоу превращается в реальную встречу с потусторонними силами.

«Верни ее из мертвых»

Сводные брат и сестра Энди и Пайпер после смерти отца отправляются к приемной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о своей слабовидящей сестре, поэтому через три месяца, когда ему исполнится 18 лет, он собирается оформить опеку. Однако Лора, которая на первый взгляд кажется заботливой и понимающей, вместе со своим странным сыном вызывает у Энди все больше подозрений.

«28 лет спустя»

Вот уже 28 лет в Великобритании бушует страшный вирус, который превращает людей в ужасных плотоядных тварей. В центре сюжета — группа людей, которая пытается восстановить цивилизацию, и 12-летний мальчик по имени Спайк, пытающийся в этом опасном мире найти лекарство для своей мамы.

На экраны также вышел первый эпизод сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», в котором покажут предысторию зловещего клоуна Пеннивайза. Сюжет, даты выхода серий и актерский состав проекта — в материале «Вечерней Москвы».