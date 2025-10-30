Эмма Стоун рассказала о съемках самой сложной сцены в «Бугонии»

Актриса Эмма Стоун в интервью рассказала о самой напряжённой сцене, над которой она работала во время съёмок «Бугонии».

Стоун отметила, что такой сценой стал момент, когда она впервые предстаёт с полностью бритой головой. По словам актрисы, это очень волнительный момент и она хотела, чтобы он получился идеальным с первого дубля.

«Бугония» — ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании: двое мужчин верят, что она пришелец, который хочет уничтожить Землю.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступил Йоргос Лантимос, известный по драмеди «Бедные-несчастные».

Премьера картины состоится уже 31 октября в мировых кинотеатрах.