Михалкова рассказала, почему ее новый фильм «невероятно важен и болезнен»

Режиссер Надежда Михалкова призналась, что практически в унисон работала с писательницей и сценаристом Мариной Степновой над проектом «Огненный мальчик», премьера которого состоится 6 ноября. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании ВОЛЬГА.

По словам Михалковой, ей повезло работать с сильной командой на проекте «Огненный мальчик», но особое внимание постановщица уделила творческому союзу со Степновой, чей роман «Сад» был адаптирован для сценария.

«Работа с Мариной была настоящим праздником души. Меня поражает ее внутренний мир и глубина фантазии.<…> На «Огненном мальчике», каждый работал ради результата и был искренне влюблен в эту историю. Мне кажется, у всех нас было что сказать на эту тему: момент, когда отпускаешь ребенка во взрослую жизнь, невероятно важен и нередко болезнен», — сказала она.

Подростковая драма «Огненный мальчик» выйдет 6 ноября. В главных ролях — Юлия Высоцкая, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Александр Устюгов и Денис Косиков.

Cюжет расскажет о непростых отношениях матери и сына-подростка. Мать — председатель комитета по вопросам семьи и детей — вынуждена снять свою кандидатуру, поскольку ее сын стал соучастником трагической ситуации. И вместо того, чтобы поговорить с ребенком, родительница отправила его в деревню. За городом мальчик остается один на один с собой и мучительно переживает случившееся.

До этого Михалкова рассказывала, что в мальчике-подростке Максе старалась продемонстрировать собирательный образ молодого человека, который не услышан и не понят. Его роль исполнил Денис Косиков («Подростки в космосе»), а его матери — телеведущая Юлия Высоцкая.