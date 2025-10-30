Трейлер спецвыпуска мультсериала «Три кота»

Компании «НМГ Кинопрокат», «Студия Метрафильмс» и «СТС Медиа» представили трейлер мультфильма «Три кота. Путешествие во времени». Спецвыпуск знаменитого мультсериала выйдет в кинотеатрах 11 декабря.

Сюжет эпизода посвящен годовщине встречи мамы и папы из кошачьей семьи. Внезапно, в научной лаборатории бабушки Изольды Коржик, Компот и Карамелька случайно запускают в действие старый диван — он оказывается настоящей машиной времени. Герои начинают путешествовать по разным временным эпохам.

В спецэпизоде зрители увидят различные локации: от Средневековья, до Каменного века. Помимо самого юбилейного выпуска, в кинотеатрах покажут несколько новых серий знаменитого шоу.