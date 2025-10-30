Вышел криминальный сериал «Амстердамская империя» с Фамке Янссен

Вышел криминальный сериал «Амстердамская империя» со звездой «Людей Икс» Фамке Янссен
30 октября состоялась премьера первого сезона сериала «Амстердамская империя». Все семь эпизодов криминального шоу уже доступны на стриминговом сервисе Netflix.
Сюжет сериала повествует о женщине по имени Бетти, которая узнаёт, что муж изменяет ей с местной журналисткой. Сначала героиня впадает в отчаяние, но потом берёт себя в руки и решает отомстить супругу, нанеся удар главному достижению его жизни — кофейной империи.
Главную роль в «Амстердамской империи» исполнила звезда фильмов «Люди Икс» Фамке Янссен. В сериале также сыграли Якоб Дервиг («Волк»), Элиз Шаап («Одни на каникулах») и Джейд Олиеберг («Возмездие»). Шоураннерами проекта выступили Пит Маттис, Нико Муленаар и Барт Уйтденхувен.