Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин 2025 года — рейтинг JustWatch

Чемпионат.com

Портал JustWatch составил рейтинг самых популярных фильмов ужасов этого сезона. Топ-10 был основан на данных о количестве просмотров хорроров на стриминговых сервисах в Хэллоуин 2025 года.

Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин 2025 года
© Чемпионат.com

Первое место занял знаменитый фильм «Субстанция» 2024 года, с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях. На второй строчке в рейтинге расположился «Два, три, демон, приди!» — популярный хоррор 2022 года от режиссёров братьев Филиппу. Третье место досталось классической зомби-ленте «28 дней спустя» от Дэнни Бойла.

Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин от JustWatch:

  1. «Субстанция» (2024).
  2. «Два, три, демон, приди!» (2022).
  3. «28 дней спустя» (2002).
  4. «Собиратель душ» (2023).
  5. «Меню» (2022).
  6. «Грешники» (2025).
  7. «Полночь с дьяволом» (2023).
  8. «Пэрл» (2022).
  9. «Нет» (2022).
  10. «Икс» (2022).