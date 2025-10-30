Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин 2025 года

Портал JustWatch составил рейтинг самых популярных фильмов ужасов этого сезона. Топ-10 был основан на данных о количестве просмотров хорроров на стриминговых сервисах в Хэллоуин 2025 года.

Первое место занял знаменитый фильм «Субстанция» 2024 года, с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях. На второй строчке в рейтинге расположился «Два, три, демон, приди!» — популярный хоррор 2022 года от режиссёров братьев Филиппу. Третье место досталось классической зомби-ленте «28 дней спустя» от Дэнни Бойла.

Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин от JustWatch: