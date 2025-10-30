Когда начнутся съемки драмы «Рахманинов»

Съемки полнометражного художественного фильма "Рахманинов", посвященного 155-летию со дня рождения великого русского композитора, начнутся в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер и шоураннер Kisa Film Алексей Киселев.

"Фильм "Рахманинов" посвящен 155-летию со дня рождения великого русского композитора, начало съемок запланировано в 2026 году. Наш проект вернет Рахманинова в человеческий масштаб и одновременно поднимет его образ до уровня мифа", - сказал Киселев.

Режиссером картины выступит Маруся Фомина. По словам Киселева, "Рахманинов" станет не парадным байопиком, а драматическим исследованием внутреннего мира композитора, его кризиса, падения и преодоления.

"Мы показываем не бронзового гения, а живого человека, который, потеряв все, сумел воскресить себя через музыку. В XXI веке, когда мир требует успеха без права на ошибку, судьба Рахманинова становится зеркалом для каждого", - отметил продюсер.

Проект находится в стадии предпроизводства. По словам Киселева, Маруся Фомина лично проведет всероссийский кастинг, чтобы найти исполнителя главной роли среди неизвестных молодых актеров. Производством фильма займется компания Kisa Films, которую возглавил Алексей Киселев - продюсер, шоураннер, автор таких проектов как "Псих", "Балет", Happy End, "Актрисы" и "Мамин сын".