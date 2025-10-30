Топ-15 зарубежных картин 2025 года, которые стоит посмотреть

Лучшие фильмы 2025 года: топ-15 зарубежных картин, которые стоит посмотреть
2025 год подарил поклонникам кинематографа много эффектных релизов: возвращение «Мира Юрского периода», ужастик о зомби-апокалипсисе «28 лет спустя», новую «Фантастическую четверку» и «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». «Лента.ру» публикует топ-15 лучших фильмов 2025 года, рассказывает об их сюжетах и главных фишках, а также напоминает, какие новинки ждут зрителей до конца года.
«Битва за битвой»
- Страна: США
- Оригинальное название: One Battle After Another
- Жанр: криминальный триллер, боевик, драма
- Режиссер: Пол Томас Андерсон
- Длительность: 2 часа 41 минута
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 8.2
- В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Чейз Инфинити, Бенисио Дель Торо
Комедийный триллер с элементами боевика от Пола Томаса Андерсона уверенно ворвался в борьбу за звание лучшего фильма года. Закрученный сюжет, психоделическая атмосфера и одна из самых ярких ролей в карьере Леонардо Ди Каприо.
Когда-то давно Пэт Кэлхун (Леонардо Ди Каприо) и его жена Перфидия (Тейяна Тейло) были лидерами группировки революционеров. Однако после встречи с консервативным полковником Стивом Локджо (Шон Пенн) отношения бунтарей завершаются, и Пэт выходит из игры.
Спустя шестнадцать лет Пэт, которого теперь зовут Боб Фергюсон, живет в глуши вместе со своей дочерью Уиллой (Чейз Инфинити). Он все еще верит в революционную романтику, но предпочитает тихо спиваться перед телевизором. Спокойная жизнь заканчивается, когда в дом Фергюсонов внезапно врывается постаревший полковник Локджо.
«Голый пистолет»
- Страна: США, Канада
- Оригинальное название: The Naked Gun
- Жанр: комедия, криминальный боевик, детектив
- Режиссер: Акива Шаффер
- Длительность: 1 час 25 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.5
- В главных ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Дэнни Хьюстон
Продолжение легендарной пародийной франшизы, которое уже называют главной комедией года. Роль нелепого детектива перешла от Лесли Нильсена к Лиаму Нисону, а уровень абсурдного юмора остался неизменным.
Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон) — сын легендарного детектива из Лос-Анджелеса — продолжает дело своего отца. Очередное задание полицейского заканчивается масштабными разрушениями, и Дребина-младшего переводят на новое дело — ему предстоит расследовать аварию электрокара, принадлежащего крупной технологической корпорации.
Сыщик быстро понимает, что следы преступления ведут к бизнесмену Ричарду Кейну (Дэнни Хьюстон), который планирует устроить на планете глобальную катастрофу. В расследовании Фрэнку помогает очаровательная писательница Бэт (Памела Андерсон).
«Грешники»
- Страна: США, Австралия, Канада
- Оригинальное название: Sinners
- Жанр: ужасы, боевик
- Режиссер: Райан Куглер
- Длительность: 2 часа 17 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 7.6
- В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О'Коннелл
Кровавый хоррор-боевик Райана Куглера, ставший настоящим открытием весны-2025. Противостояние братьев-гангстеров в исполнении Майкла Б. Джордана и настоящего вампира родом из Ирландии под цепляющий саундтрек.
США, 1930-е. Братья Элиас и Элайджа Мур по кличке Дым и Пепел (обоих сыграл Майкл Б. Джордан) возвращаются домой в Миссисипи. За прошедшие годы они успели многое: сражались на полях Первой мировой и работали на самого Аль Капоне. Теперь братья Мур наконец могут осуществить свою давнюю мечту — открыть на родине небольшой блюз-бар для местных работяг.
Главной музыкальной звездой бара становится кузен Дыма и Пепла и крайне талантливый блюзмен Сэмми (Майлз Кэтон). Музыка юного Сэмми звучит просто нереально — настолько, что на юного певца быстро обращает внимание настоящий ирландский вампир.
«Громовержцы*»
- Страна: США, Австралия, Канада
- Оригинальное название: Thunderbolts*
- Жанр: супергероика, комедия, боевик
- Режиссер: Джейк Шрейер
- Длительность: 2 часа 7 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.1
- В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко
Смешная, понятная и очень искренняя история о команде супергероев-неудачников, которые пытаются разобраться с собственными страхами. Один из самых ярких проектов Marvel последних лет и очередная (вполне успешная) попытка вернуть интерес к франшизе.
Глава ЦРУ Валентина Аллегра Де Фонтейн понимает, что ее незаконные эксперименты вот-вот станут достоянием общественности. Чтобы избавиться от ненужных улик, Валентина обращается за помощью к своим секретным агентам: Елене Беловой (Флоренс Пью), Джону Уокеру (Уайатт Рассел), Аве Старр (Ханна Джон-Кэймен) и Антонии Дрейковой (Ольга Куриленко). Когда агенты прибывают в назначенное место, становится ясно, что ненужные улики — это они сами. Несостоявшиеся герои решают на время объединить силы, чтобы спасти собственные жизни.
Вскоре к компании присоединятся еще три героя с сомнительной репутацией: русский суперсолдат Алексей Красный Страж Шестаков (Дэвид Харбор), бывший Зимний Солдат и действующий конгрессмен США Баки Барнс (Себастиан Стэн) и странный парень Боб (Льюис Пуллман).
«Материалистка»
- Страна: США, Финляндия
- Оригинальное название: Materialists
- Жанр: мелодрама
- Режиссер: Селин Сон
- Длительность: 1 час 56 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 6.3
В главных ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль
Новый взгляд на ромкомы. Комедийного в этой картине сильно меньше, чем в классических представителях жанра, зато в любовных терзаниях недостатка нет. Главная прелесть фильма — трио ведущих актеров.
Люси (Дакота Джонсон) работает в брачном агентстве в Нью-Йорке. Ее клиенты создают счастливые пары, а вот у самой Люси с отношениями не складывается. Девушка уверена, что ее будущий муж должен быть не только красивым, но и очень богатым — на меньшее она не согласна.
На свадьбе клиентов Люси внезапно встречает идеального кандидата в женихи. Обаятельный миллионер Гарри (Педро Паскаль) оказывает девушки знаки внимания, и она соглашается сходить с ним на свидание. Когда личная жизнь начинает налаживаться, в жизни Люси возвращается ее бывший — актер-неудачник Джон (Крис Эванс).
«Minecraft в кино»
- Страна: Швеция, США, Новая Зеландия, Канада
- Оригинальное название: A Minecraft Movie
- Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, комедия
- Режиссер: Джаред Хесс
- Длительность: 1 час 41 минута
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.0 и 5.6
В главных ролях: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс
Безумно красочная и забавная история о приключениях в мире культовой компьютерной игры. Актерский дуэт Джейсона Момоа и Джека Блэка — это очень смешно.
Несколько лет назад обычный офисный клерк по имени Стив (Джек Блэк) перенесся в фантастический Верхний мир, состоящий из предметов кубической формы. В этой реальности можно с нуля создавать практически любые предметы — главное, чтобы хватало фантазии. Стив обживается в новом мире и заводит дружбу с волком Деннисом, но вскоре попадает в плен к злобной свинье-колдунье Малгоше.
Через некоторое время в Верхний мир попадают еще четверо: возрастной геймер Гарретт (Джейсон Момоа), талантливый мальчик Генри (Себастьян Юджин Хансен), его сестра Натали (Эмма Майерс) и риелторша Дон (Даниэль Брукс). С помощью освободившегося Стива героям предстоит понять, по каким законам работает кубическая реальность и как вернуться домой.
«Микки 17»
- Страна: США
- Оригинальное название: Mickey 17
- Жанр: научная фантастика, комедия
- Режиссер: Пон Джун-хо
- Длительность: 2 часа 17 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.7
- В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Стивен Ян, Марк Руффало
Сумасшедший микс научной фантастики и политической сатиры от автора оскароносных «Паразитов». В главной роли (вернее, в главных ролях) — удивительно разный Роберт Паттинсон.
2050-е годы, экология на планете настолько испортилась, что жить там становится невозможно. Спасаясь от проблем на Земле, парень по имени Микки Барнс (Роберт Паттинсон) решает отправиться в космическую экспедицию. Огромный космический корабль, которым руководит эксцентричный и глуповатый политик Кеннет Маршалл (Марк Руффало), отправляется колонизировать далекую ледяную планету Нифльхейм.
Микки в экспедиции отведена особая роль — он «расходник», которого используют для самых опасных заданий и испытаний. Если что-то идет не по плану, сознание погибшего Микки загружают в новое тело, напечатанное на 3D-принтере. Однажды семнадцатая версия «расходника» возвращается с опасной миссии и узнает, что на корабле уже создали его преемника — Микки 18.
«Нескромные»
- Страна: США
- Оригинальное название: Splitsville
- Жанр: комедия
- Режиссер: Майкл Анджело Ковино
- Длительность: 1 час 44 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 6.5
- В главных ролях: Кайл Марвин, Дакота Джонсон, Майкл Анджело Ковино, Адриа Архона
Изобретательная и весьма откровенная комедия, которая покорила Канны, но так и не добралась до российских кинотеатров.
Эшли (Адриа Архона) понимает, что брак с Конором (Кайл Марвин) больше не приносит ей никаких эмоций, и собирается требовать развод. Конор узнает о решении возлюбленной по дороге к своему лучшему другу Полу (Майкл Анджело Ковино). Пол счастливо женат на красавице Джули (Дакота Джонсон) и воспитывает сына-младшеклассника.
В ответ на исповедь Конора Пол раскрывает ему секрет счастливой семейной жизни — удерживать отношения на плаву им с Джули помогают свободные отношения (оба супруга могут встречаться и спать с теми, с кем захотят). Вдохновившись историей друга, Конор предлагает Эшли тоже открыть брак, но ситуация быстро выходит из-под контроля.
«Обезьяна»
- Страна: США, Великобритания, Канада
- Оригинальное название: The Monkey
- Жанр: ужасы, комедия
- Режиссер: Осгуд Перкинс
- Длительность: 1 час 38 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.0 и 5.9
- В главных ролях: Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О'Брайен
Мрачный сатирический хоррор, в основу которого лег рассказ Стивена Кинга.
Когда братья близнецы Хэл и Билл (Кристиан Конвери) были маленькими, они нашли на чердаке своего дома игрушечную обезьяну. Оказалось, что эта жуткая игрушка проклята — если повернуть заводной ключ на ее спине, то кого-то из близких Хэла и Билла ждет неминуемая смерть.
Столкнувшись с внезапным уходом матери, братья решают спрятать проклятую обезьяну. Проходят годы, и об игрушке приходится вспомнить еще раз. Повзрослевший Хэл (Тео Джеймс) и его сын Пити (Колин О'Брайен) сталкиваются с необъяснимыми и жуткими вещами. Единственный способ остановить кошмар — вновь объединить силы с Биллом и навсегда избавиться от обезьяны.
«Пойман с поличным»
- Страна: США
- Оригинальное название: Caught Stealing
- Жанр: криминальная комедия, боевик
- Режиссер: Даррен Аронофски
- Длительность: 1 час 47 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.0
- В главных ролях: Остин Батлер, Реджина Кинг, Зои Кравиц, Мэтт Смит
Яркий остросюжетный боевик о гангстерских разборках от Даррена Аронофски. В касте — Никита Кукушкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Юрий Колокольников.
Нью-Йорк, 1988 год. После серьезной травмы бывший бейсболист Хэнк Томпсон (Остин Батлер) работает в обычном баре. У него есть чудесная девушка Ивонн (Зои Кравиц) и любимая мать, которая разделяет любовь Хэнка к бейсболу.
Спокойная жизнь бармена меняется с появлением двух русских бандитов — Лехи (Юрий Колокольников) и Микроба (Никита Кукушкин). Гангстеры принимают парня за его соседа Расса (Мэтт Смит), за чьим котом временно присматривает Томпсон. С этого начинается череда безумных бандитских разборок, в центре которых оказывается ничего не понимающий Хэнк.
«Супермен»
- Страна: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
- Оригинальное название: Superman
- Жанр: супергероика, комедийный боевик
- Режиссер: Джеймс Ганн
- Длительность: 2 часа 9 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 7.1
- В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Эди Гатеги
Громкий перезапуск киновселенной DC от Джеймса Ганна и первый сольник легендарного Человека из стали за последние двенадцать лет. Сочная картинка и дух классических комиксов о Супермене. В роли сильнейшего супергероя Земли — малоизвестный, но очень обаятельный Дэвид Коренсвет.
Вот уже три года Кларк Кент — он же непобедимый Супермен (Дэвид Коренсвет) — защищает планету от угроз высшего уровня. Когда он не занят спасением человечества, то работает обычным репортером в Daily Planet. Кларк встречается с очаровательной Лоис (Рэйчел Броснахэн) — только она знает о супергеройском образе Кента.
История начинается, когда Супермен останавливает вторжение Боравии в соседнюю, менее развитую страну и навлекает на себя гнев гениального миллиардера Лекса Лютора (Николас Холт). Лютор решает навсегда избавиться от супергероя и разрабатывает план, который уничтожит репутацию Супермена.
«Супруги Роуз»
- Страна: Великобритания, США
- Оригинальное название: The Roses
- Жанр: комедия
- Режиссер: Джей Роуч
- Длительность: 1 час 45 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.0
- В главных ролях: Оливия Колман, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Маккиннон, Энди Сэмберг
Черная комедия о трудностях семейной жизни. В роли супругов, которые объявляют друг другу настоящую войну, — Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман.
Кажется, что мистер и миссис Роуз — образцовая семейная пара. Они живут в просторном доме в солнечной Калифорнии и воспитывают чудесных детей. Тео (Бенедикт Камбербетч) работает архитектором, а Айви (Оливия Колман) — шеф-поваром. Когда Тео внезапно лишается работы, а карьера Айви, наоборот, стремительно идет в гору, отношения в паре быстро накаляются.
Любящие муж и жена стремительно превращаются в соперников, которые не готовы простить друг другу даже малейшую оплошность. Наружу выходят многолетние обиды, а идеальный брак вот-вот обернется разводом.
«Финикийская схема»
- Страна: США, Германия
- Оригинальное название: The Phoenician Scheme
- Жанр: криминальный боевик, триллер, драма, комедия
- Режиссер: Уэс Андерсон
- Длительность: 1 час 45 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 6.7
- В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Риз Ахмед
Новый фильм Уэса Андерсона со звездным кастом и узнаваемым визуальным стилем. На этот раз действие разворачивается в пятидесятые годы прошлого века, а в центре истории оказывается бизнесмен-авантюрист и его юная дочь.
Успешный предприниматель Анатоль Жа Жа Корда (Бенисио Дель Торо) пережил уже семь покушений. Беспокоясь за будущее своей промышленной империи, Корда решает в срочном порядке передать дела своей наследнице — дочери Лизл (Миа Типлтон). Лизл, планировавшая принять монашеский постриг, погружается в отцовский бизнес.
Оказывается, что Жа Жа разработал «Финикийскую схему» — грандиозный проект, который позволит ему расширить влияние на Ближнем Востоке. В этот момент в игру вмешиваются американцы, а Корду, Лизл и репетитору Бьорну (Майкл Сера) приходится обратиться за помощью к деловым партнерам компании.
«Формула-1» / F1
- Страна: США
- Оригинальное название: F1
- Жанр: спортивная драма
- Режиссер: Джозеф Косински
- Длительность: 2 часа 35 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.7
- В главных ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем
Динамичная и стильная спортивная драма с Брэдом Питтом в главной роли. Шикарный саундтрек, держащий в напряжении сюжет и атмосфера настоящих гонок.
Когда-то Сонни Хейс (Брэд Питт) был одним из лучших новичков «Формулы-1». Правда, карьера амбициозного гонщика завершилась, практически не успев начаться, — после ужасной аварии Сонни пришлось уйти из большого спорта. Теперь он колесит по стране в своем фургоне и принимает участие в гонках разного уровня.
Все меняется, когда на Хейса выходит его давний друг-гонщик Рубен Сервантес (Хавьер Бардем). Сервантес завязал с участием в гонках и стал владельцем гоночной команды Apex. Дела у коллектива идут неважно, и Рубен просит Сонни о помощи — опытный Хейс должен стать наставником амбициозного новичка Джошуа Пирса (Демсон Идрис).
«Эддингтон»
- Страна: США, Великобритания, Финляндия
- Оригинальное название: Eddington
- Жанр: криминальная комедия, драма, триллер
- Режиссер: Ари Астер
- Длительность: 2 часа 28 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 6.6
- В главных ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер
Сатира на американскую действительность от Ари Астера («Солнцестояние», «Все страхи Бо»). Астер зло иронизирует буквально над всем: от движения BLM до абсурдных теорий заговора.
Провинциальный городок Эддингтон, май 2020 года. Пандемия COVID-19 еще не кажется серьезной проблемой, но жители уже обязаны соблюдать изоляцию и носить маски. На фоне нарастающего общественного беспокойства мэр Тэд Гарсиа (Педро Паскаль) сообщает, что планирует избираться на новый срок. У него уже готов новый грандиозный проект — постройка центра по обработке данных с помощью ИИ.
Либеральная политика Гарсиа не по душе шерифу Джо Кроссу (Хоакин Феникс). Кросс решает обойти своего давнего соперника и тоже выдвигает свою кандидатуру на пост мэра Эддингтона.
Будущие премьеры
«Лента.ру» публикует топ-8 фильмов 2025 года, выхода которых стоит ждать.
Какие фильмы выйдут в прокат до конца 2025 года
- «Аватар: Пламя и пепел» — возвращение на загадочную планету Пандора, где раса на'ви противостоит человеческим колонизаторам. Семья Джейка Салли (Сэм Уортингтон) впервые сталкивается с враждебным племенем.
- «Бугония» — сюрреалистичная научная фантастика от Йоргоса Лантимоса. Двое фанатов теорий заговора похищают главу крупной компании. Они уверены, что под маской успешной женщины скрывается злобный пришелец.
- «Достать ножи: Проснись, мертвец» — третья часть комедийно-детективной серии о приключениях Бенуа Блана (Дэниэл Крейг). На этот раз сыщик расследует дело о мгновенной гибели священника.
- «Злая. Часть 2» — вторая часть красочного мюзикла о становлении легендарной Злой Ведьмы Запада, которая держит в страхе всю волшебную страну Оз.
- «Иллюзия обмана 3» — возвращение команды гениальных фокусников-преступников. Легендарные «четыре всадника» объединяются с командой молодых и дерзких иллюзионистов.
- «Марти Великолепный» — частично биографический фильм о гениальном и очень эксцентричном игроке в настольный теннис. В главной роли — Тимоти Шаламе.
- «Сентиментальная ценность» — Гран-при 78-го Каннского кинофестиваля. Норвежская драма о жизни обычной семьи, которые на протяжении нескольких поколений живут в большой старом доме.
- «Умри, моя любовь» — мрачная история с элементами драмы. В главных ролях — Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс. Молодая супружеская пара переезжает в глубинку, где их любовь постепенно сменяется сумасшествием.