Топ-15 зарубежных картин 2025 года, которые стоит посмотреть

2025 год подарил поклонникам кинематографа много эффектных релизов: возвращение «Мира Юрского периода», ужастик о зомби-апокалипсисе «28 лет спустя», новую «Фантастическую четверку» и «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». «Лента.ру» публикует топ-15 лучших фильмов 2025 года, рассказывает об их сюжетах и главных фишках, а также напоминает, какие новинки ждут зрителей до конца года.

© кадр из фильма «Голый пистолет»

«Битва за битвой»

Страна: США

Оригинальное название: One Battle After Another

Жанр: криминальный триллер, боевик, драма

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Длительность: 2 часа 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 8.2

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Чейз Инфинити, Бенисио Дель Торо

Комедийный триллер с элементами боевика от Пола Томаса Андерсона уверенно ворвался в борьбу за звание лучшего фильма года. Закрученный сюжет, психоделическая атмосфера и одна из самых ярких ролей в карьере Леонардо Ди Каприо.

Когда-то давно Пэт Кэлхун (Леонардо Ди Каприо) и его жена Перфидия (Тейяна Тейло) были лидерами группировки революционеров. Однако после встречи с консервативным полковником Стивом Локджо (Шон Пенн) отношения бунтарей завершаются, и Пэт выходит из игры.

Спустя шестнадцать лет Пэт, которого теперь зовут Боб Фергюсон, живет в глуши вместе со своей дочерью Уиллой (Чейз Инфинити). Он все еще верит в революционную романтику, но предпочитает тихо спиваться перед телевизором. Спокойная жизнь заканчивается, когда в дом Фергюсонов внезапно врывается постаревший полковник Локджо.

«Голый пистолет»

Страна: США, Канада

Оригинальное название: The Naked Gun

Жанр: комедия, криминальный боевик, детектив

Режиссер: Акива Шаффер

Длительность: 1 час 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.5

В главных ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Дэнни Хьюстон

Продолжение легендарной пародийной франшизы, которое уже называют главной комедией года. Роль нелепого детектива перешла от Лесли Нильсена к Лиаму Нисону, а уровень абсурдного юмора остался неизменным.

Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон) — сын легендарного детектива из Лос-Анджелеса — продолжает дело своего отца. Очередное задание полицейского заканчивается масштабными разрушениями, и Дребина-младшего переводят на новое дело — ему предстоит расследовать аварию электрокара, принадлежащего крупной технологической корпорации.

Сыщик быстро понимает, что следы преступления ведут к бизнесмену Ричарду Кейну (Дэнни Хьюстон), который планирует устроить на планете глобальную катастрофу. В расследовании Фрэнку помогает очаровательная писательница Бэт (Памела Андерсон).

«Грешники»

Страна: США, Австралия, Канада

Оригинальное название: Sinners

Жанр: ужасы, боевик

Режиссер: Райан Куглер

Длительность: 2 часа 17 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 7.6

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О'Коннелл

Кровавый хоррор-боевик Райана Куглера, ставший настоящим открытием весны-2025. Противостояние братьев-гангстеров в исполнении Майкла Б. Джордана и настоящего вампира родом из Ирландии под цепляющий саундтрек.

США, 1930-е. Братья Элиас и Элайджа Мур по кличке Дым и Пепел (обоих сыграл Майкл Б. Джордан) возвращаются домой в Миссисипи. За прошедшие годы они успели многое: сражались на полях Первой мировой и работали на самого Аль Капоне. Теперь братья Мур наконец могут осуществить свою давнюю мечту — открыть на родине небольшой блюз-бар для местных работяг.

Главной музыкальной звездой бара становится кузен Дыма и Пепла и крайне талантливый блюзмен Сэмми (Майлз Кэтон). Музыка юного Сэмми звучит просто нереально — настолько, что на юного певца быстро обращает внимание настоящий ирландский вампир.

«Громовержцы*»

Страна: США, Австралия, Канада

Оригинальное название: Thunderbolts*

Жанр: супергероика, комедия, боевик

Режиссер: Джейк Шрейер

Длительность: 2 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.1

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко

Смешная, понятная и очень искренняя история о команде супергероев-неудачников, которые пытаются разобраться с собственными страхами. Один из самых ярких проектов Marvel последних лет и очередная (вполне успешная) попытка вернуть интерес к франшизе.

Глава ЦРУ Валентина Аллегра Де Фонтейн понимает, что ее незаконные эксперименты вот-вот станут достоянием общественности. Чтобы избавиться от ненужных улик, Валентина обращается за помощью к своим секретным агентам: Елене Беловой (Флоренс Пью), Джону Уокеру (Уайатт Рассел), Аве Старр (Ханна Джон-Кэймен) и Антонии Дрейковой (Ольга Куриленко). Когда агенты прибывают в назначенное место, становится ясно, что ненужные улики — это они сами. Несостоявшиеся герои решают на время объединить силы, чтобы спасти собственные жизни.

Вскоре к компании присоединятся еще три героя с сомнительной репутацией: русский суперсолдат Алексей Красный Страж Шестаков (Дэвид Харбор), бывший Зимний Солдат и действующий конгрессмен США Баки Барнс (Себастиан Стэн) и странный парень Боб (Льюис Пуллман).

«Материалистка»

Страна: США, Финляндия

Оригинальное название: Materialists

Жанр: мелодрама

Режиссер: Селин Сон

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 6.3

В главных ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль

Новый взгляд на ромкомы. Комедийного в этой картине сильно меньше, чем в классических представителях жанра, зато в любовных терзаниях недостатка нет. Главная прелесть фильма — трио ведущих актеров.

Люси (Дакота Джонсон) работает в брачном агентстве в Нью-Йорке. Ее клиенты создают счастливые пары, а вот у самой Люси с отношениями не складывается. Девушка уверена, что ее будущий муж должен быть не только красивым, но и очень богатым — на меньшее она не согласна.

На свадьбе клиентов Люси внезапно встречает идеального кандидата в женихи. Обаятельный миллионер Гарри (Педро Паскаль) оказывает девушки знаки внимания, и она соглашается сходить с ним на свидание. Когда личная жизнь начинает налаживаться, в жизни Люси возвращается ее бывший — актер-неудачник Джон (Крис Эванс).

«Minecraft в кино»

Страна: Швеция, США, Новая Зеландия, Канада

Оригинальное название: A Minecraft Movie

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, комедия

Режиссер: Джаред Хесс

Длительность: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.0 и 5.6

В главных ролях: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс

Безумно красочная и забавная история о приключениях в мире культовой компьютерной игры. Актерский дуэт Джейсона Момоа и Джека Блэка — это очень смешно.

Несколько лет назад обычный офисный клерк по имени Стив (Джек Блэк) перенесся в фантастический Верхний мир, состоящий из предметов кубической формы. В этой реальности можно с нуля создавать практически любые предметы — главное, чтобы хватало фантазии. Стив обживается в новом мире и заводит дружбу с волком Деннисом, но вскоре попадает в плен к злобной свинье-колдунье Малгоше.

Через некоторое время в Верхний мир попадают еще четверо: возрастной геймер Гарретт (Джейсон Момоа), талантливый мальчик Генри (Себастьян Юджин Хансен), его сестра Натали (Эмма Майерс) и риелторша Дон (Даниэль Брукс). С помощью освободившегося Стива героям предстоит понять, по каким законам работает кубическая реальность и как вернуться домой.

«Микки 17»

Страна: США

Оригинальное название: Mickey 17

Жанр: научная фантастика, комедия

Режиссер: Пон Джун-хо

Длительность: 2 часа 17 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.7

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Стивен Ян, Марк Руффало

Сумасшедший микс научной фантастики и политической сатиры от автора оскароносных «Паразитов». В главной роли (вернее, в главных ролях) — удивительно разный Роберт Паттинсон.

2050-е годы, экология на планете настолько испортилась, что жить там становится невозможно. Спасаясь от проблем на Земле, парень по имени Микки Барнс (Роберт Паттинсон) решает отправиться в космическую экспедицию. Огромный космический корабль, которым руководит эксцентричный и глуповатый политик Кеннет Маршалл (Марк Руффало), отправляется колонизировать далекую ледяную планету Нифльхейм.

Микки в экспедиции отведена особая роль — он «расходник», которого используют для самых опасных заданий и испытаний. Если что-то идет не по плану, сознание погибшего Микки загружают в новое тело, напечатанное на 3D-принтере. Однажды семнадцатая версия «расходника» возвращается с опасной миссии и узнает, что на корабле уже создали его преемника — Микки 18.

«Нескромные»

Страна: США

Оригинальное название: Splitsville

Жанр: комедия

Режиссер: Майкл Анджело Ковино

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 6.5

В главных ролях: Кайл Марвин, Дакота Джонсон, Майкл Анджело Ковино, Адриа Архона

Изобретательная и весьма откровенная комедия, которая покорила Канны, но так и не добралась до российских кинотеатров.

Эшли (Адриа Архона) понимает, что брак с Конором (Кайл Марвин) больше не приносит ей никаких эмоций, и собирается требовать развод. Конор узнает о решении возлюбленной по дороге к своему лучшему другу Полу (Майкл Анджело Ковино). Пол счастливо женат на красавице Джули (Дакота Джонсон) и воспитывает сына-младшеклассника.

В ответ на исповедь Конора Пол раскрывает ему секрет счастливой семейной жизни — удерживать отношения на плаву им с Джули помогают свободные отношения (оба супруга могут встречаться и спать с теми, с кем захотят). Вдохновившись историей друга, Конор предлагает Эшли тоже открыть брак, но ситуация быстро выходит из-под контроля.

«Обезьяна»

Страна: США, Великобритания, Канада

Оригинальное название: The Monkey

Жанр: ужасы, комедия

Режиссер: Осгуд Перкинс

Длительность: 1 час 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.0 и 5.9

В главных ролях: Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О'Брайен

Мрачный сатирический хоррор, в основу которого лег рассказ Стивена Кинга.

Когда братья близнецы Хэл и Билл (Кристиан Конвери) были маленькими, они нашли на чердаке своего дома игрушечную обезьяну. Оказалось, что эта жуткая игрушка проклята — если повернуть заводной ключ на ее спине, то кого-то из близких Хэла и Билла ждет неминуемая смерть.

Столкнувшись с внезапным уходом матери, братья решают спрятать проклятую обезьяну. Проходят годы, и об игрушке приходится вспомнить еще раз. Повзрослевший Хэл (Тео Джеймс) и его сын Пити (Колин О'Брайен) сталкиваются с необъяснимыми и жуткими вещами. Единственный способ остановить кошмар — вновь объединить силы с Биллом и навсегда избавиться от обезьяны.

«Пойман с поличным»

Страна: США

Оригинальное название: Caught Stealing

Жанр: криминальная комедия, боевик

Режиссер: Даррен Аронофски

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.0

В главных ролях: Остин Батлер, Реджина Кинг, Зои Кравиц, Мэтт Смит

Яркий остросюжетный боевик о гангстерских разборках от Даррена Аронофски. В касте — Никита Кукушкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Юрий Колокольников.

Нью-Йорк, 1988 год. После серьезной травмы бывший бейсболист Хэнк Томпсон (Остин Батлер) работает в обычном баре. У него есть чудесная девушка Ивонн (Зои Кравиц) и любимая мать, которая разделяет любовь Хэнка к бейсболу.

Спокойная жизнь бармена меняется с появлением двух русских бандитов — Лехи (Юрий Колокольников) и Микроба (Никита Кукушкин). Гангстеры принимают парня за его соседа Расса (Мэтт Смит), за чьим котом временно присматривает Томпсон. С этого начинается череда безумных бандитских разборок, в центре которых оказывается ничего не понимающий Хэнк.

«Супермен»

Страна: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия

Оригинальное название: Superman

Жанр: супергероика, комедийный боевик

Режиссер: Джеймс Ганн

Длительность: 2 часа 9 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 7.1

В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Эди Гатеги

Громкий перезапуск киновселенной DC от Джеймса Ганна и первый сольник легендарного Человека из стали за последние двенадцать лет. Сочная картинка и дух классических комиксов о Супермене. В роли сильнейшего супергероя Земли — малоизвестный, но очень обаятельный Дэвид Коренсвет.

Вот уже три года Кларк Кент — он же непобедимый Супермен (Дэвид Коренсвет) — защищает планету от угроз высшего уровня. Когда он не занят спасением человечества, то работает обычным репортером в Daily Planet. Кларк встречается с очаровательной Лоис (Рэйчел Броснахэн) — только она знает о супергеройском образе Кента.

История начинается, когда Супермен останавливает вторжение Боравии в соседнюю, менее развитую страну и навлекает на себя гнев гениального миллиардера Лекса Лютора (Николас Холт). Лютор решает навсегда избавиться от супергероя и разрабатывает план, который уничтожит репутацию Супермена.

«Супруги Роуз»

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: The Roses

Жанр: комедия

Режиссер: Джей Роуч

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.0

В главных ролях: Оливия Колман, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Маккиннон, Энди Сэмберг

Черная комедия о трудностях семейной жизни. В роли супругов, которые объявляют друг другу настоящую войну, — Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман.

Кажется, что мистер и миссис Роуз — образцовая семейная пара. Они живут в просторном доме в солнечной Калифорнии и воспитывают чудесных детей. Тео (Бенедикт Камбербетч) работает архитектором, а Айви (Оливия Колман) — шеф-поваром. Когда Тео внезапно лишается работы, а карьера Айви, наоборот, стремительно идет в гору, отношения в паре быстро накаляются.

Любящие муж и жена стремительно превращаются в соперников, которые не готовы простить друг другу даже малейшую оплошность. Наружу выходят многолетние обиды, а идеальный брак вот-вот обернется разводом.

«Финикийская схема»

Страна: США, Германия

Оригинальное название: The Phoenician Scheme

Жанр: криминальный боевик, триллер, драма, комедия

Режиссер: Уэс Андерсон

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 6.7

В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Риз Ахмед

Новый фильм Уэса Андерсона со звездным кастом и узнаваемым визуальным стилем. На этот раз действие разворачивается в пятидесятые годы прошлого века, а в центре истории оказывается бизнесмен-авантюрист и его юная дочь.

Успешный предприниматель Анатоль Жа Жа Корда (Бенисио Дель Торо) пережил уже семь покушений. Беспокоясь за будущее своей промышленной империи, Корда решает в срочном порядке передать дела своей наследнице — дочери Лизл (Миа Типлтон). Лизл, планировавшая принять монашеский постриг, погружается в отцовский бизнес.

Оказывается, что Жа Жа разработал «Финикийскую схему» — грандиозный проект, который позволит ему расширить влияние на Ближнем Востоке. В этот момент в игру вмешиваются американцы, а Корду, Лизл и репетитору Бьорну (Майкл Сера) приходится обратиться за помощью к деловым партнерам компании.

«Формула-1» / F1

Страна: США

Оригинальное название: F1

Жанр: спортивная драма

Режиссер: Джозеф Косински

Длительность: 2 часа 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.7

В главных ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем

Динамичная и стильная спортивная драма с Брэдом Питтом в главной роли. Шикарный саундтрек, держащий в напряжении сюжет и атмосфера настоящих гонок.

Когда-то Сонни Хейс (Брэд Питт) был одним из лучших новичков «Формулы-1». Правда, карьера амбициозного гонщика завершилась, практически не успев начаться, — после ужасной аварии Сонни пришлось уйти из большого спорта. Теперь он колесит по стране в своем фургоне и принимает участие в гонках разного уровня.

Все меняется, когда на Хейса выходит его давний друг-гонщик Рубен Сервантес (Хавьер Бардем). Сервантес завязал с участием в гонках и стал владельцем гоночной команды Apex. Дела у коллектива идут неважно, и Рубен просит Сонни о помощи — опытный Хейс должен стать наставником амбициозного новичка Джошуа Пирса (Демсон Идрис).

«Эддингтон»

Страна: США, Великобритания, Финляндия

Оригинальное название: Eddington

Жанр: криминальная комедия, драма, триллер

Режиссер: Ари Астер

Длительность: 2 часа 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 6.6

В главных ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер

Сатира на американскую действительность от Ари Астера («Солнцестояние», «Все страхи Бо»). Астер зло иронизирует буквально над всем: от движения BLM до абсурдных теорий заговора.

Провинциальный городок Эддингтон, май 2020 года. Пандемия COVID-19 еще не кажется серьезной проблемой, но жители уже обязаны соблюдать изоляцию и носить маски. На фоне нарастающего общественного беспокойства мэр Тэд Гарсиа (Педро Паскаль) сообщает, что планирует избираться на новый срок. У него уже готов новый грандиозный проект — постройка центра по обработке данных с помощью ИИ.

Либеральная политика Гарсиа не по душе шерифу Джо Кроссу (Хоакин Феникс). Кросс решает обойти своего давнего соперника и тоже выдвигает свою кандидатуру на пост мэра Эддингтона.

Будущие премьеры

«Лента.ру» публикует топ-8 фильмов 2025 года, выхода которых стоит ждать.

Какие фильмы выйдут в прокат до конца 2025 года