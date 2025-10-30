Когда хоррор «Черный телефон 2» выйдет в онлайне

Издание WhenToStream сообщило о дате онлайн-релиза фильма ужасов «Чёрный телефон 2». По данным источников СМИ, премьера хоррора на стриминговых сервисах состоится 4 ноября.

© кадр из фильма «Черный телефон»

Таким образом, лента может появиться онлайн спустя почти три недели после выхода в прокате. При этом картина скромно показала себя в кинотеатрах: она собрала только $ 85 млн при бюджете в $ 30 млн. Официально о выходе фильма онлайн копания Universal Pictures не сообщала.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь. Роль главного маньяка в обеих частях сыграл знаменитый актёр Итан Хоук («Синистер»).