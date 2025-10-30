Стало известно, кто снимет фильм по Call of Duty

Издание Deadline раскрыло, кто выступит автором предстоящей экранизации видеоигровой серии Call of Duty. Сценарий картины напишут Тейлор Шеридан («Йеллоустоуна») и Питер Берг («День патриота»).

Шеридан и Берг дружат уже много лет. Они вместе работали над фильмом «Любой ценой» 2016 года, который получил четыре номинации на премию «Оскар». В СМИ также сообщили, что авторы станут продюсерами будущей экранизации, а Берг выступит режиссёром картины.

Ранее стало известно, что компания Paramount заключила сделку со студией Activision и приступила к разработке полнометражного фильма по серии Call of Duty. Картина пока не имеет даты выхода, а подробности о сюжете станут известны позже.