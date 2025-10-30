Каким получился фильм «Мажор в Дубае»

На широкие экраны выходит комедийный боевик с Павлом Прилучным «Мажор в Дубае». Режиссёр картины — Егор Чичканов, среди продюсеров — Михаил Китаев, за плечами которого работа над хитами «Метод 3», «Триггер» и «Этерна». В новой полнометражной картине главный мажор российского кино Игорь Соколовский спешит на выручку другу Ивану в Дубай. В столице ОАЭ товарищей ждёт целая череда опасных приключений, драк и погонь на премиальных автокарах.

В четверг, 30 октября, в российский прокат вышел комедийный боевик «Мажор в Дубае» — продолжение популярной франшизы о богатом наследнике Игоре Соколовском, которого играет Павел Прилучный. Боевик стал одной из самых ожидаемых премьер осени — за два дня до релиза на платформе «Кинопоиск» его выхода ждали почти 900 тыс. пользователей.

Режиссёр картины — Егор Чичканов («Комбинация», «Лада Голд»), сценарий написал Сергей Калужанов («Ничего не бойся, я с тобой», «Время первых», «Руки Вверх!»). Помимо Прилучного, главные роли в фильме сыграли Павел Чинарёв («Мажор в Сочи», «Зверобой», «Однажды в пустыне»), Елизавета Шакира («Мажор в Сочи», «Нулевой пациент»), Линда Лапиньш («Анатомия сердца», «Мастер»). Кроме того, в картине снялись иностранные актёры Абдулла Саид Бин Хайдер, Винценц Кифер и Эдхам Эльриди.

Продюсерами фильма выступили Михаил Китаев («Король и Шут», «Этерна», «Метод 3», «Триггер»), Дарья Капля («Мажор», «Беспринципные», «Инсомния») и другие.

Напомним, российские зрители познакомились с героем Прилучного Игорем Соколовским в 2014 году, когда на Первом канале вышел сериал «Мажор». В нём рассказывалось о приключениях сына олигарха, ставшего обычным полицейским.

Второй сезон был показан в 2016 году, тогда же права на показ фильма приобрёл стриминговый видеосервис Netflix. Всего на данный момент вышло четыре сезона сериала, пятый готов к показу, проект получил высокие оценки публики: на сервисе «Кинопоиск» он набрал 8,2 балла из десяти, а на портале IMDb — 7,5 из десяти.

В 2021 году в кинотеатрах вышла первая полнометражная картина по мотивам сериала — «Мажор. Фильм», а в 2022-м — «Мажор в Сочи». Кроме того, в 2024 году свет увидел документальный фильм о том, как снимались игровые работы этой кинофраншизы, — «Мажор 10 лет».

«Очень активное кино»

Действие нового игрового полнометражного фильма «Мажор в Дубае» разворачивается в ОАЭ, куда Игорь Соколовский прилетает на помощь своему другу Ване. Последний не может похвастаться доставшимся по наследству капиталом, поэтому пустился в авантюру с криптовалютами, чтобы разбогатеть. Он придумал собственную криптовалюту, но, в отличие от мошенников, создателей криптопирамид, сам искренне верит в проект. Когда курс новой крипты падает, за ним начинают охоту разорившиеся инвесторы — в их числе как обеспеченные люди, так и те, кто вложил в сомнительный актив последнее.

Соколовский встречает друга в мигрантских трущобах Дубая — авторы фильма нашли и такие уголки для съёмок в городе, который давно ассоциируется с богатством и роскошью. Игорь хочет увезти друга в Москву, но Иван упрямится и не принимает помощь богатого приятеля. Непутёвый криптомагнат нашёл способ одним махом решить свои проблемы: для этого ему нужно победить в бою без правил. Правда, бойцовского опыта у него нет, до этого он никогда не выходил на ринг. На деле эта затея лишь впутывает друзей в длинную череду приключений, которые сопровождаются эффектными сценами автомобильных погонь и драк, снятых по всем канонам Голливуда.

Хотя товарищи не раз ссорятся, по мере развития сюжета становится ясно, что их связывает очень крепкая, искренняя дружба, которую не могут разрушить ни мелкие раздоры, ни разница в социальном положении.

Не обошлось и без романтической линии: Иван пустился во все тяжкие, чтобы заработать на свадьбу мечты со своей возлюбленной Верой (Елизавета Шакира). А Игорь, переживший ранее трагическую гибель своей невесты, встречает в Дубае новую любовь — Риту (Линда Лапиньш).

Фильм получился очень динамичным, а для большей зрелищности авторы задействовали в съёмках целый автопарк — от премиальных гоночных машин до самосвалов и разваливающихся на ходу микроавтобусов.

«Представьте, что на ваших креслах есть ремень безопасности, вы пристегнулись и сейчас вас ждёт дикая поездка. Именно такой поездкой мне представляется «Мажор в Дубае», — заявил на премьере режиссёр картины Егор Чичканов.

Он подчеркнул: «Если вы видите, что на экране кого-то бьют в лицо ногой, то это значит, что его по-настоящему бьют в лицо ногой».

«Это очень активное кино: события происходят безостановочно, много аттракционов, приключений и поворотов, так что заскучать точно не придётся! Я надеюсь, что зритель на время забудет, как моргать, чтобы не пропустить всё безумие, которое происходит в «Мажоре в Дубае», — добавил режиссёр.

Крипта, MMA, FPV

Авторы собрали в картине все характерные приметы современной эпохи: криптовалютная лихорадка, MMA, FPV-дроны, которые преследуют героев в раскалённой от солнца пустыне, русские тематические вечеринки с кокошниками и икрой посреди Дубая.

При этом в картине есть необходимая для формата боевика условность повествования: от ненужного натурализма спасают такие допущения, как вписывающийся во все повороты серпантина автомобиль, который несётся на большой скорости без управления, потому что водитель занят дракой со злодеем. Такие преувеличения уводят боевик от неуместной для этого формата реалистичности и превращают в подобие современного героического эпоса. Действующие герои разделены на два лагеря: хороших парней, за которых болеет зритель, и антагонистов, чьи коварные планы по закону жанра должны провалиться в финале.

При этом нельзя сказать, что герои получились ходульными, а их эмоции — наигранными: зритель сопереживает им в полной мере, разделяя их страх, гнев или печаль. Есть в фильме и комедийные моменты. В целом же сюжет держит зрителя в напряжении до самой развязки. В общем, амбициозный план авторов картины снять боевик международного уровня вполне удался.

Фильм делали при поддержке кинокомиссии Dubai Film and TV Commission, которая выступает посредником между кинематографистами и органами государственной власти в ОАЭ. Кроме того, проводить съёмки помогала полиция Дубая.

По словам Павла Прилучного, многое в ОАЭ поразило его и других членов съёмочной команды.

«От изобилия роскоши в Дубае иногда резало глаза. Например, когда для съёмок перекрывали дороги, на площадку приезжали безумно дорогие полицейские машины: Tesla, Geländewagen, Lamborghini... Для нас там было много всего нового и удивительного», — поделился впечатлениями актёр.

По мнению Прилучного, «Мажор в Дубае», с одной стороны, полноценный экшен, а с другой — «очень душевный фильм, с русской душой».