Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показал оглушительный старт

Компания HBO похвасталась успехами сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Приквел культового хоррора собрал 5,7 млн просмотров за три дня после релиза.

Это один из лучших результатов в истории HBO. Лучше себя показали только «Одни из нас» (4,7 млн в день премьеры) в 2023 году и «Дом дракона» (13,7 млн за три дня) в 2022-м. Судя по всему, в HBO очень довольны показателями хоррора.

Действие «Оно: Добро пожаловать в Дерри» разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов.