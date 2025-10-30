Вышел русский трейлер зомби-хоррора «Зараза»

Локализованный тизер-трейлер фильма «Зараза» (Cold Storage) представила 30 октября 2025 года кинокомпания Global Film. «ИнтерМедиа» напоминает, что лавные роли в черной комедии с элементами зомби-хоррора исполнили Лиам Нисон, Джо Кири и Джорджина Кэмпбелл, а также снялись Лесли Мэнвилл, Сози Бэйкон, Аарон Хеффернан, Ванесса Редгрейв и другие. Режиссером фильма выступил Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада», «Дракула»), сценарий написал Дэвид Кепп (кинофраншиза «Мир Юрского периода», «Война миров») по мотивам собственной книги, которая была издана в России под названием «Ниже нуля» в этом году.

© скриншот из фильма «Зараза»

По сюжету, мутирующий вирус выбирается наружу и пытается взять под свой контроль все живое. Специалисты бессильны, мир трещит по швам, и только пара молодых людей, случайно попавшие в эпицентр событий, способны предотвратить катастрофу.

В мировой прокат «Зараза» выйдет в январе 2026 года, в российский – весной, дата будет объявлена дополнительно.