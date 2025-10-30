Опубликован трейлер седьмого «Крика»

Первый трейлер фильма «Крик 7» (Scream 7) представила 30 октября 2025 года кинокомпания Paramount Pictures. «ИнтерМедиа» напоминает, что в новом фильме франшизы вновь сыграла Нив Кэмпбелл, вместе с ней снялись Кортни Кокс, Мейсон Гудинг и Жасмин Савой Браун, а также новички Изабель Мэй, Селеста О’Коннор, Аса Джерманн, Маккенна Грейс, Сэм Рехнер, Мишель Рэндольф, Джимми Татро, Анна Кэмп, Джоэл Макхейл, Марк Консуэлос, Итан Эмбри и другие. Режиссером выступил Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика».

© кадр из фильма «Крик 7»

- Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт (Кэмпбелл) построила новую жизнь, появляется убийца по прозвищу «Призрачное лицо», её самые тёмные страхи воплощаются в реальность: её дочь (Изабель Мэй) становится следующей целью, - сообщается в синопсисе. - Стремясь защитить свою семью, Сидни должна столкнуться с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

«Крик 7» выйдет в мировой прокат 27 февраля 2026 года.